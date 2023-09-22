Три чверті українських надрокористувачів продовжують інвестувати під час війни - опитування ЄБА

74% компаній, що провадять діяльність у сфері надрокористування, з 39 опитаних між 25 липня та 29 серпня компаній-членів Європейськї Бізнес Асоціації, продовжують інвестувати в українські надра протягом війни.

Як ідеться в повідомленні об'єднання, ще сім (18%) заявили, що ще не мають прийнятого рішення щодо інвестицій, а решта три (8%) повідомили, що наразі інвестицій не здійснюють.

При цьому 82% респондентів (32 компанії) вважають сферу надрокористування інвестиційно привабливою. Ресурсний потенціал України опитані компанії оцінили в середньому в 7,85 бала за 10-бальною шкалою. Найбільший потенціал в Україні та світі, на думку бізнесу, мають такі корисні копалини як титан, літій, вуглеводні (нафта, газ, конденсат) та залізна руда.

61% респондентів з початку повномасштабного вторгнення Росії інвестували в українські надра до 5 мільйонів доларів/євро, 8% інвестували 5-10 мільйонів, а 13% - понад 10 мільйонів доларів/євро.

До трійки найбільших викликів воєнного часу бізнес відносить високі ризики для міжнародного інвестування, проблеми з енергопостачанням та труднощі з логістикою (відсутність доступу до портів та ускладнення залізничного перевезення).

Водночас 51% опитаних погоджуються, що страхування міжнародними компаніями (DFC/MIGA тощо) ризиків втрати капіталу у воєнний та повоєнний час стимулюватимуть залучення інвестицій в надрокористування.

Регуляторне середовище в сфері надрокористування більшість підприємств, а саме 63% оцінюють задовільно, а 11% – добре. Водночас 26% вважають його незадовільним. Реформа ж сфери надрокористування отримала оцінку 6,26 за 10-бальною шкалою від підприємців.

54% компаній кажуть, що внаслідок вторгнення РФ їхня діяльність була зупинена, але наразі повністю або частково відновлена, діяльність 18% компаній досі зупинена повністю. Тільки 28% опитаних не відчули на собі вплив воєнних дій.

З 24 лютого 2022 року не зазнали змін доходи тільки 16% компаній, усі інші відчули їх падіння. Зокрема, 42% повідомили про падіння доходів до 50%, 13% – про падіння на 50-75%, і 29% – про падіння більше ніж вчетверо.

У 13% бізнесів об’єкти надрокористування зазнали різного роду пошкоджень з початку повномасштабного вторгнення, а у 18% є об’єкти на окупованих або деокупованих територіях. При цьому 23% компаній планують стягнення збитків за завдану активам шкоду.

На думку експертів ЄБА, у післявоєнний період відбудови країни бізнесу допоможуть відновитися такі стимули як спецрежим оподаткування для надрокористувачів на деокупованих територіях; пільгова податкова ставка для видобувників (виробників) будівельної сировини (матеріалів) та для компаній, які видобувають нафту чи газ.

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