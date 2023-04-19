Російським компаніям обмежили доступ до українського риноку надрокористування — рішення уряду

Кабінет міністрів України затвердив перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів Російської Федерації, щоб унеможливити доступ росіян до українського ринку надрокористування. Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Очільник відомства Руслан Стрілець пояснив, що таке рішення необхідне у зв'язку з тим, що окупанти захопили 740 українських родовищ корисних копалин. Уряд в свою чергу зробив крок для запобігання будь-якій можливості доступу осіб, пов’язаних з агресором, до українських надр.

Перелік створили на вимогу відповідного Закону України №2805–IX, який зокрема визначає юридичних осіб, які не можуть бути користувачами українських ресурсів. Це юридичні особи, в яких:

істотну участь має держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

істотну участь мають юридичні особи, зареєстровані у державі-агресорі;

істотну участь мають або є кінцевими бенефіціарними власниками фізичні особи – громадяни та (або) резиденти держави-агресора.

"Щоб створити ефективні запобіжники для участі цих осіб у торгах і виникла необхідність затвердити у сфері надрокористування перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів держави-агресора", — резюмували в міністерстві.

Для створення переліку за основу взяли діючий реєстр іноземних фондових бірж, який налічує 21 торговий майданчик. Водночас Міндовкілля спільно з Держгеонадрами напрацюють пропозиції для вдосконалення переліку, виходячи із тенденцій розвитку міжнародних ринків.

Нагадаємо, нещодавно за матеріалами ДБР було арештовано корпоративні права трьох підприємств екснардепа та російського олігарха, які видобувалигаз та нафту з державних надр. А саме активи таких підпирємствя як ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".