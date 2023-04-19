Российским компаниям ограничили доступ к украинскому рынку недропользования - решение правительства

Кабинет министров Украины утвердил перечень иностранных фондовых бирж, к торгам на которых допущены акции юридических лиц, кроме резидентов Российской Федерации, чтобы сделать невозможным доступ россиян к украинскому рынку недропользования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Глава ведомства Руслан Стрелец пояснил, что такое решение необходимо в связи с тем, что оккупанты захватили 740 украинских месторождений полезных ископаемых. Правительство в свою очередь сделало шаг для предотвращения любой возможности доступа лиц, связанных с агрессором, к украинским недрам.

Перечень был создан по требованию соответствующего Закона Украины №2805–IX, который в частности определяет юридические лица, которые не могут быть пользователями украинских ресурсов. Это юридические лица, в которых:

существенное участие имеет государство, признанное Верховной Радой Украины государством-агрессором; существенное участие имеют юридические лица, зарегистрированные в государстве-агрессоре; существенное участие имеют или являются конечными бенефициарными владельцами физические лица – граждане и (или) резиденты государства-агрессора.

"Чтобы создать эффективные предохранители для участия этих лиц в торгах и возникла необходимость утвердить в сфере недропользования перечень иностранных фондовых бирж, к торгам на которых допущены акции юридических лиц, кроме резидентов государства-агрессора", - резюмировали в министерстве.

Для создания перечня за основу приняли действующий реестр иностранных фондовых бирж, насчитывающий 21 торговую площадку. В то же время Минокружение совместно с Госгеонадрами наработают предложения по совершенствованию перечня, исходя из тенденций развития международных рынков.

Напомним, недавно по материалам ДБР были арестованы корпоративные права трех предприятий экснардепа и российского олигарха, добывавших газ и нефть из государственных недр. А именно активы таких подпирательств как ООО "Сахалинское"; ООО "Сириус-1"; ООО "Ист Юроуп Петролеум".