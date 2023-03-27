Незаконная добыча гранита с ущербом государству в 114 млн. грн. Директору завода сообщили о подозрении

В Ровенской области незаконно добыли более 34 000 кубических метров гранита на территории месторождения в Сарненском районе. В нелегальной схеме подозревают директора завода. Сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2020 года у предприятия истек срок действия специального разрешения на пользование недрами. Однако директор завода, осознавая противоправный характер своих действий, в течение 3 месяцев без разрешительных документов занимался добычей полезных ископаемых, – объясняют в Офисе Генерального прокурора. За это время из месторождения незаконно добыли более 34247 куб м полезных ископаемых общегосударственного значения на 114 млн грн.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. В рамках уголовного производства директору общества сообщили подозрение по ч. 4 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в Сарненском районе Ровенской области в 2022 году в ходе конфликта были ранены пятеро нелегальных копателей янтаря и трех сотрудников управления СБУ. Представители Службы безопасности Украины заподозрили копателей в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Те начали сопротивляться силовикам, начав драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

Напомним, в Харькове трое предпринимателей нелегальной добычей песка нанесли государству ущерб на сумму более 1 млрд грн. Дельцы организовали незаконную схему, в результате которой несколько лет под видом законной деятельности добывали песок на земельном участке площадью более 18 гектаров, на который у них не было документов.





