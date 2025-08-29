В Кабміні підтвердили інтерес TechMet до розробки літієвого родовища на Кіровоградщині

Ірландська видобувна компанія TechMet, яка частково належить уряду США, зацікавлена в реалізації проєкту з розробки літієвого родовища на Кіровоградщині. Про це під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на питання Delo.ua, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, під час зустрічі української делегації, в складі якої були також прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та голова Офісу президента Андрій Єрмак, з українським бізнесом в залі також знаходилися представники компанії TechMet.

"DFC — це наш головний партнер у фонді між США та Україною, який є наслідком мінеральної угоди, й це найбільший акціонер TechMet. Тому це дуже логічно, що компанія, в яку інвестує DFC, зацікавлена в розробці корисних копалин в Україну", — сказав Соболев.

Водночас Єрмак зауважив, що американський мільярдер Рональд Лаудер, який є інвестиційним партнером TechMet, а також другом Дональда Трампа, зацікавлений в реалізації цього проєкту.

"Для нього цей проєкт дуже важливий, він його підтримує, і він хотів би інвестувати в Україну", — сказав Єрмак.

У березні видання Financial Times повідомило, що TechMet планує розробку літієвого родовища "Добра".

TechMet, яка частково належить американському уряду, є дублінською інвестиційною компанією в гірничодобувній промисловості вартістю 1,2 мільярда доларів США, серед інших інвесторів якої Катарське інвестиційне управління, Mercuria та Lansdowne Partners.

Компанію було створено під час першої адміністрації Трампа, коли американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку інвестувала та стала акціонером, її місія полягає в тому, щоб сприяти інтересам США та Європи в критично важливих корисних копалинах і зменшити домінування Китаю в ланцюжку постачання.

Уряд оголосив конкурс на розробку ділянки "Добра"

27 серпня Кабінет міністрів оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" у Кіровоградській області. Участь можуть брати українські та іноземні компанії, об’єднання юридичних осіб та приватні інвестори з необхідним фінансовим і технічним ресурсом та досвідом у видобутку й збагаченні корисних копалин.

До участі не допускаються резиденти та компанії з держав-агресорів і юрисдикцій під санкціями, а також ті, хто порушує чинні обов’язки надрокористувача.

Заявка подається в письмовій або електронній формі і має містити інформацію про учасника, його досвід у надрокористуванні, програму робіт, інвестиційні зобов’язання, заходи з екологічної безпеки та соціального розвитку. Для участі в конкурсі необхідно сплатити внесок у розмірі 500 тис. грн.

Оцінювання пропозицій здійснює Міжвідомча комісія за чітко визначеними критеріями:

програма робіт і технологічні рішення;

обсяг і умови інвестицій;

пропозиції щодо розподілу продукції;

екологічні заходи;

рівень фінансового забезпечення;

досвід у галузі та план соціальних інвестицій.

Переможець конкурсу укладає угоду з державою строком на 50 років і бере на себе зобов’язання здійснити щонайменше 179 млн доларів інвестицій, що включає фінансування геологорозвідки та запуск видобутку й збагачення.

Угода про надра між Україною та США

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Перше засідання ради директорів Українсько-американського інвестфонду заплановане на вересень, а протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.

У вересні 2025 року до України приїде делегація зі США для пошуку інвестиційних проєктів, які наповнять Українсько-американський фонд відбудови.

У червні видання The New York Times повідомляло, Україна розпочала підготовку до проведення тендеру на розробку великого літієвого родовища "Добра". Це рішення стало першим практичним кроком після підписання угоди зі США щодо стратегічного партнерства у сфері критично важливих корисних копалин.

У межах домовленостей планується залучення приватних інвесторів до спільного використання українських надр для зміцнення ланцюгів постачання сировини, необхідної для енергетичного переходу та розвитку електромобільності.

Цей проєкт також потенційно може увійти до портфеля Українсько-американського фонду відбудови як пілотна ініціатива спільного інвестування. У контексті глобального переходу до зеленої енергетики та розвитку електромобільності, залучення інвестицій у видобуток літію відкриває нові можливості для інтеграції України у світові виробничі ланцюги.