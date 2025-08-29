В Кабмине подтвердили интерес TechMet к разработке литиевого месторождения в Кировоградской области

Ирландская добывающая компания TechMet, частично принадлежащая правительству США, заинтересована в реализации проекта по разработке литиевого месторождения в Кировоградской области. Об этом во время встречи с журналистами, отвечая на вопросы Delo.ua, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, во время встречи украинской делегации, в составе которой были также премьер-министр Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, с украинским бизнесом в зале также находились представители компании TechMet.

"DFC — это наш главный партнер в фонде между США и Украиной, который является следствием минерального соглашения, и это крупнейший акционер TechMet. Поэтому это очень логично, что компания, в которую инвестирует DFC, заинтересована в разработке полезных ископаемых в Украине", - сказал Соболев.

В то же время Ермак отметил, что американский миллиардер Рональд Лаудер, инвестиционный партнер TechMet, а также друг Дональда Трампа, заинтересован в реализации этого проекта.

"Для него этот проект очень важен, он его поддерживает и хотел бы инвестировать в Украину", — сказал Ермак.

В марте издание Financial Times сообщило, что TechMet планирует разработку литиевого месторождения "Добра".

TechMet, частично принадлежащая правительству США, является дублинской инвестиционной компанией в горнодобывающей промышленности стоимостью 1,2 миллиарда долларов США, среди других инвесторов которой Катарское инвестиционное управление, Mercuria и Lansdowne Partners.

Компания была создана во время первой администрации Трампа, когда американская Международная финансовая корпорация развития инвестировала и стала акционером. Ее миссия состоит в том, чтобы способствовать интересам США и Европы в критически важных полезных ископаемых и уменьшить доминирование Китая в цепочке поставок.

Правительство объявило конкурс на разработку участка "Добра"

27 августа Кабинет министров объявил конкурс на заключение соглашения о разделе продукции на участке "Добра" в Кировоградской области. Участвовать могут украинские и иностранные компании, объединения юридических лиц и частные инвесторы с необходимым финансовым и техническим ресурсом и опытом в добыче и обогащении полезных ископаемых.

К участию не допускаются резиденты и компании из государств-агрессоров и юрисдикций под санкциями, а также нарушающие действующие обязанности недропользователя.

Заявка подается в письменной или электронной форме и должна содержать информацию об участнике, его опыте в недропользовании, программе работ, инвестиционных обязательствах, мерах по экологической безопасности и социальному развитию. Для участия в конкурсе необходимо уплатить взнос в размере 500 тыс. грн.

Оценка предложений осуществляет Межведомственная комиссия по четко определенным критериям:

программа работ и технологические решения;

объем и условия инвестиций;

предложения по распределению продукции;

экологические мероприятия;

уровень финансового обеспечения;

опыт в области и план социальных инвестиций.

Победитель конкурса заключает соглашение с государством сроком на 50 лет и обязуется осуществить по меньшей мере 179 млн долларов инвестиций, включающий финансирование геологоразведки и запуск добычи и обогащения

Соглашение о недрах между Украиной и США

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Первое заседание совета директоров Украинско-американского инвестфонда запланировано на сентябрь, а в течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.

В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США для поиска инвестиционных проектов, которые наполнят украинско-американский фонд восстановления.

В июне издание The New York Times сообщало, что Украина начала подготовку к проведению тендера для разработки крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Это решение стало первым практическим шагом после подписания соглашения с США о стратегическом партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.

В рамках договоренностей планируется привлечение частных инвесторов к совместному использованию украинских недр для укрепления цепей поставок сырья, необходимого для энергетического перехода и развития электромобильности.

Этот проект также потенциально может войти в портфель Украинско-американского фонда восстановления как пилотная инициатива совместного инвестирования. В контексте глобального перехода к зеленой энергетике и развитию электромобильности привлечение инвестиций в добычу лития открывает новые возможности для интеграции Украины в мировые производственные цепи.