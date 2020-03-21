Фискальная служба рассказала, как будет собирать налоги в период карантина

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины на период объявления карантина будет работать в штатном режиме.

Как сообщает пресс-центр ГФС, ведомство информирует о следующем:

– входящая корреспонденция, кроме обращений граждан и запросов на получение публичной информации, принимается на электронный адрес dilovod@sfs.gov.ua с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:45; в пятницу с 9:00 до 16:30.

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– информацию о регистрации корреспонденции можно получить по телефонам (044) 247-35-54 и (044) 481-48-38.

– обращение граждан в виде сканкопий или фотокопий письменных обращений с подписью заявителя, указанием даты и места проживания, оформленные в соответствии с Законом Украины2 октября 1996 № 393/96-ВР "Об обращениях граждан", принимаются на электронный адрес zvernennya@sfs.gov. ua.

– запросы на получение публичной информации, оформленные в соответствии с Законом Украины от 13 января 2011 № 2939-VI "О доступе к публичной информации", принимаются на электронный адрес publicinfo@sfs.gov.ua.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

2 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом COVID-19.