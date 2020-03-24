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40 минут назад

Введение чрезвычайного положения в Украине пока не требуется — Аваков

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин

Введение чрезвычайного положения в Украине пока не требуется — Аваков Введение чрезвычайного положения в Украине пока не требуется — Аваков
Арсен Аваков. Фото: Лига

На данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в комментарии "Украинской правде".

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", — заявил Аваков.

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание, на котором хотят рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем.

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