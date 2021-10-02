Бюджеты недополучат более 44 млрд грн в 2022 году из-за налоговых льгот — прогноз KSE

В 2022 году "выпадающие" доходы бюджетов — то есть деньги, которые могли бы поступить в государственные/местные бюджеты, но не поступят из-за действие налоговых льгот — составят 44,4 млрд грн.

Об этом говорится в обзоре Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (KSE).

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Как отмечается, указанная сумма возможных недополучений является на 0,4% больше к ожидаемым потерям 2021 года и +26,3% к прогнозируемым потерям, которые закладывались в проект-2021.

Согласно обзору, наибольшие потери (традиционно) по льготам по НДС — 28,8 млрд грн, из них:

- здравоохранение — 15 млрд грн;

- образование — 3,9 млрд грн;

- строительство жилья — 4 млрд грн;

- операции по перевозке пассажиров городским транспортом — 1,6 млрд грн.

"Налог на имущество — 13 млрд грн (на уровне 2021 года) — это потери местных бюджетов. Акцизный налог с импортных товаров — 0,1 млрд грн (на уровне 2021 года). Налог на прибыль предприятий — 2,5 млрд грн (на уровне 2021 года)", — говорится в сообщении.

При этом в KSE подчеркнули, что налоговые льготы сужают налоговую базу и увеличивают налоговую нагрузку на остальных налогоплательщиков.

Ранее Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, всего на 32,7 млрд грн.