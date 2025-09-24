Запланована подія 2

Спрос на дрова и древесину растет: сколько продукции законтрактовано и как выросла цена

дрова
В Украине растет спрос на дрова и древесину. / Freepik

Спрос на древесину продолжает расти, что подтверждают результаты биржевых торгов IV квартал. ГП "Леса Украины" уже законтрактовало 99% выставленного объема круглой древесины и дров. Средние цены на круглый лес дрова промышленного назначения заметно выросли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

Цены на древесину показывают следующую динамику:

  • средняя цена на круглый лес выросла до 6,8 тыс. грн/м³, что значительно больше, чем в предыдущих кварталах (5,7 тыс. грн/м³ в III квартале и 5,4 тыс. грн/м³ во II квартале);
  • цена на дрова промышленного назначения также выросла до 2,3 тыс. грн/м³ (по сравнению с 1,8 тыс. грн/м³ и 1,5 тыс. грн/м³ в III и II кварталах соответственно).

Хотя ГП «Леса Украины» пыталось сдержать цены, устанавливая более низкие стартовые ставки, рынок определяет окончательную стоимость. Это подчеркивает, что в условиях свободной конкуренции спрос является ключевым фактором ценообразования.

Предприятие принимает меры по увеличению предложения. На торги выставляется весь доступный ресурс (за исключением дров для населения и ВСУ), а остатки на складах снизились на 200 тыс. м³ с начала года. Кроме того, компания использует форвардные контракты, по которым 1,5 млн. м³ древесины поставляется по фиксированной цене. Это помогает переработчикам избежать ценовых рисков.

Несмотря на стабильную заготовку, которая за последние три месяца превышает 1 млн м³, полный потенциал лесосеки (8,2 млн м³ в год) используется только на 70%. Основная причина - законодательные ограничения и значительное расширение территорий с ограниченным режимом лесопользования.

Лесовщики подчеркнули, что решение этой проблемы требует не только усилий лесоводов, но и комплексных законодательных изменений.

"Во время встреч с бизнесом озвучивают очень разные, иногда и противоположные предложения, касающиеся размера лотов, гарантийных взносов, объемов продукции, которая выставляется на квартальные и долгосрочные контракты. Мы заинтересованы в стабильной работе и развитии украинской деревообрабатывающей отрасли, которая является основным потребителем нашей продукции", - отметили в господ.

Ранее сообщалось, что "Леса Украины" продолжают обеспечивать население и социальные учреждения твердым топливом, утверждая, что цены на дрова остаются стабильными на уровне предыдущего периода.

Автор:
Татьяна Ковальчук