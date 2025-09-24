Попит на дрова та деревину зростає: скільки продукції законтрактовано та як зросла ціна

Попит на деревину продовжує зростати, що підтверджують результати біржових торгів на IV квартал. ДП "Ліси України" вже законтрактувало 99% виставленого обсягу круглої деревини та дров. Середні ціни на круглий ліс дрова промислового призначення помітно зросли.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу держпідприємства.

Ціни на деревину демонструють наступну динаміку:

середня ціна на круглий ліс зросла до 6,8 тис. грн/м³, що значно більше, ніж у попередніх кварталах (5,7 тис. грн/м³ у III кварталі та 5,4 тис. грн/м³ у II кварталі);

ціна на дрова промислового призначення також зросла до 2,3 тис. грн/м³ (порівняно з 1,8 тис. грн/м³ та 1,5 тис. грн/м³ у III та II кварталах відповідно).

Хоча ДП «Ліси України» намагалося стримати ціни, встановлюючи нижчі стартові ставки, ринок визначає остаточну вартість. Це підкреслює, що в умовах вільної конкуренції попит є ключовим фактором ціноутворення.

Підприємство вживає заходів для збільшення пропозиції. На торги виставляється весь доступний ресурс (за винятком дров для населення та ЗСУ), а залишки на складах зменшилися на 200 тис. м³ з початку року. Крім того, компанія використовує форвардні контракти, за якими 1,5 млн м³ деревини постачається за фіксованою ціною. Це допомагає переробникам уникнути цінових ризиків.

Незважаючи на стабільну заготівлю, яка протягом останніх трьох місяців перевищує 1 млн м³, повний потенціал лісосіки (8,2 млн м³ на рік) використовується лише на 70%. Основною причиною є законодавчі обмеження та значне розширення територій з обмеженим режимом лісокористування.

Лісівники підкреслили, що вирішення цієї проблеми вимагає не лише зусиль лісівників, а й комплексних законодавчих змін.

"Під час зустрічей із бізнесом озвучують дуже різні, іноді й протилежні пропозиції, що стосуються розміру лотів, гарантійних внесків, обсягів продукції, яка виставляється на квартальні та довгострокові контракти. Ми зацікавлені у стабільній роботі та розвитку української деревообробної галузі, яка є основним споживачем нашої продукції", — зазначили в держпідприємстві.

Раніше повідомлялося, що "Ліси України" продовжують забезпечувати населення та соціальні заклади твердим паливом, стверджуючи, що ціни на дрова залишаються стабільними на рівні попереднього періоду.