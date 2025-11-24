Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Біржові торги деревиною: береза та дуб зростають у ціні, вільха падає

деревина
Біржові торги деревиною в Україні / Freepik

Перший етап біржових торгів деревиною з поставкою у І кварталі 2026 року завершився з повним законтрактуванням виставлених обсягів. За підсумками аукціонів ціни на дуб і березу зросли на 15% та 22% відповідно, тоді як вільха подешевшала на 16%. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лісів України".

Про ринок деревини

Перший етап біржових торгів круглою деревиною з поставкою у І кварталі наступного року завершився повним законтрактуванням усіх виставлених обсягів. На аукціони виставлялися береза, вільха та дуб.

Стартові ціни, як і на форвардних торгах, були значно нижчими за фактичні реалізаційні. Порівняно з IV кварталом, ціна на вільху знизилася на 16% - з 7 тис. грн/м³ до 5,9 тис. грн/м³. Вартість берези зросла на 22%, з 6,2 тис. грн/м³ до 7,6 тис. грн/м³, а дубу класу А та В - на 15%, з 59 тис. грн/м³ до 68 тис. грн/м³.

Ці результати свідчать про активний попит на ринку круглої деревини та зміни цінових тенденцій залежно від породи деревини.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³.

Автор:
Ольга Опенько