Біржові торги деревиною: береза та дуб зростають у ціні, вільха падає

Перший етап біржових торгів деревиною з поставкою у І кварталі 2026 року завершився з повним законтрактуванням виставлених обсягів. За підсумками аукціонів ціни на дуб і березу зросли на 15% та 22% відповідно, тоді як вільха подешевшала на 16%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лісів України".

Про ринок деревини

Перший етап біржових торгів круглою деревиною з поставкою у І кварталі наступного року завершився повним законтрактуванням усіх виставлених обсягів. На аукціони виставлялися береза, вільха та дуб.

Стартові ціни, як і на форвардних торгах, були значно нижчими за фактичні реалізаційні. Порівняно з IV кварталом, ціна на вільху знизилася на 16% - з 7 тис. грн/м³ до 5,9 тис. грн/м³. Вартість берези зросла на 22%, з 6,2 тис. грн/м³ до 7,6 тис. грн/м³, а дубу класу А та В - на 15%, з 59 тис. грн/м³ до 68 тис. грн/м³.

Ці результати свідчать про активний попит на ринку круглої деревини та зміни цінових тенденцій залежно від породи деревини.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³.