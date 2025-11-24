Биржевые торги древисины: береза и дуб растут в цене, ольха падает

Первый этап биржевых торгов древесиной с поставкой в I квартале 2026 г. завершился с полным законтрактованием выставленных объемов. По итогам аукционов цены на дуб и березу выросли на 15% и 22% соответственно, в то время как ольха подешевела на 16%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Лесов Украины".

О рынке древесины

Первый этап биржевых торгов круглой древесиной с поставкой в I квартале следующего года завершился полным законтрактованием всех выставленных объемов. На аукционы выставлялись береза, ольха и дуб.

Стартовые цены, как и на форвардных торгах, были значительно ниже фактических реализационных. По сравнению с IV кварталом цена на ольху снизилась на 16% - с 7 тыс. грн/кв.м до 5,9 тыс. грн/кв. м. Стоимость березы выросла на 22%, с 6,2 тыс. грн/кв.м до 7,6 тыс. грн/кв. м, а дуба класса А и В – на 15%, с 59 тыс. грн/кв. м до 68 тыс. грн/кв. м.

Эти результаты свидетельствуют об активном спросе на рынке круглой древесины и изменениях ценовых тенденций в зависимости от породы древесины.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3.