Контрабанда под видом дров: БЭБ разоблачило схему незаконного экспорта древесины в Румынию

В Киевской области частное предприятие пыталось отправить в Румынию 17 вагонов деловой древесины, замаскированной под обычную топливную.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По данным следствия, схему организовали сразу после того, как правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины с 21 ноября 2025 года. Цель этого запрета – обеспечить стабильность прохождения отопительного сезона.

Понимая будущий запрет, частное предприятие закупило более 1,5 тыс. м³ дровяной древесины и погрузило ее в вагоны Киевской области для дальнейшего экспорта.

Однако в ходе углубленных таможенных осмотров было установлено, что под видом дров предприятие фактически пыталось вывезти ценную деловую сосновую древесину, замаскированную под топливную.

Только в первых девяти осмотренных вагонах обнаружено более 2 000 бревен деловой сосны общим объемом 165 м³. Осмотры еще восьми вагонов продолжаются.

В Киевской, Винницкой, Ровенской и Черновицкой областях проводятся безотлагательные следственные действия, направленные на сохранение имущества и фиксацию доказательств противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3.

Автор:
Татьяна Бессараб