Последний аккорд. Почему Игорь Смелянский не собирается продлевать контракт с Кабмином

Обладатель украинского и американского гражданства, глава "Укрпошты" Игорь Смелянский, по всей видимости, не собирается продлевать свой контракт с правительством, который закончится 30 июня 2021 года. По информации участников рынка, Игорь Ефимович серьезно вознамерился побороться за пост главы "Укрзализныци", отбор кандидатов для которого уже проводит набсовет компании. Однако прежде, чем говорить о планах на "УЗ", стоит вспомнить, чем занимался Смелянский в последние годы.

Обывателям и простым почтальонам Игорь Смелянский запомнится, прежде всего, своей заоблачной зарплатой, которая равняется 200 "минималкам" и составляет порядка 1,2 млн грн. до вычета налогов. Несмотря на то, что это непомерно много как для почти хронически убыточной компании (прибыль в 2019 и 2020 годах можно назвать "случайной", поскольку она напрямую зависела от выплаты компенсаций из госбюджета за выдачу пенсий), ситуация не менялась на протяжении всех пяти лет, пока Смелянский руководит государственным почтовым оператором. Недавно его фамилия снова появилась на слуху: сначала в связи со скандалом вокруг умерших при перевозке пчел, а затем — в связи с новой-старой инициативой отобрать для покупки небольшой банк.

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Впрочем, все эти информационные активности больше похожи на "белый шум" в надежде увеличить узнаваемость фамилии Смелянского перед следующим шагом в его карьере: возможным назначением на главу "Укрзализныци" после завершения контракта в "Укрпоште". Он уже пытался однажды возглавить железнодорожную компанию, но тогда правительство решило, что не может найти "достойную" замену на "Укрпоште" и кадровую ротацию отложили.

Американский бухгалтер

Откуда вообще Смелянский появился в "Укрпоште"? Согласно его официальной биографии, уроженец Одессы в 1999 году окончил Школу бизнеса им. Лубина Пейс Университета (Нью-Йорк, США) по специальности бухгалтер-аудитор. В мае 2005 года окончил Школу бизнеса имени Роберта МакДоноу Джорджтаунского университета (МВА) и Юридический факультет Университета им. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США). С июля 1998 года по февраль 1999 года работал бухгалтером по налогам и сборам в Cantor Fitzgerald L. P; с февраля 1999 года по июль 2001 года — старший специалист по налогообложению KPMG. C сентября 2005 года по январь 2008 года Смелянский работал в российском филиале консалтинговой компании The Boston Consulting Group в должности старшего консультанта/менеджера проектов. А до октября 2010 года пребывал на должности директора по интеграции активов российского Промсвязьбанка. Принимал Игорь Смелянский и участие в выводе банка на IPO на Лондонской фондовой бирже и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

После неудачного опыта выпускника американских бизнес-курсов в России, его "перекупила" к себе группа Рината Ахметова: в 2010-2011 Смелянский руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ "Донгорбанка", а в 2014 году слиянием ПУМБ с банком "Ренессанс Капитал". Параллельно он продолжает работать консультантом в московском офисе The Boston Consulting Group. На пост же главы "Укрпошты" пришел с должности аудитора американского офиса аудиторской компании KPMG.

После прихода в "Укрпошту" Смелянский тут же назначил на ключевые должности людей, ранее работавших в СКМ (кадровая свобода, как неоднократно подчеркивал топ-менеджер, была одним из важных условий, почему он согласился работать на украинское государство). В частности, финансовый директор "Укрпочты" Александр Чернявский был в 2013 году финдиректором "Укртелекома" после покупки этой телеком-монополии Ринатом Ахметовым. Заместителем гендиректора "Укрпочты" по IТ был назначен Сергей Галаган, который c 2013 по 2016 год был IТ-директором ООО "Метинвест Холдинг".

Интересно, что сразу после начала "банковской эпопеи" "Укрпошта" угодила в скандал, согласившись заплатить 215 млн грн за услуги процессинга компании "УкрКарт", которая фигурировала в компрометирующих ее уголовных делах. При том, что Ощадбанк в целом готов был сделать это бесплатно. И это далеко не единственная финансовая претензия, которых были десятки, к Смелянскому за годы его работы в "Укрпоште". Коррупционные скандалы преследовали менеджера регулярно.

Банковский опыт Смелянского в группе Рината Ахметова предопределил и стратегическую задачу "Укрпошты" под руководством нового начальника: главными стали разговоры о необходимости превратить "Укрпошту" в банк, перевести выдачу пенсий в 100%-но безналичный расчет с дальнейшей приватизацией (считалось, что банковская функция позволит существенно капитализировать государственного почтового оператора).

Реальная причина такого вектора никогда не скрывалась: получить доступ к остаткам на счетах пенсионеров, а также к уникальной сети "Укрпошты" (которая есть в каждом селе). Кроме того, постепенно фокус с доставки посылок и писем как основного бизнеса, стал переключаться на доставку пенсий, а бизнес-модель начали отстраивать исходя из ожидаемого повышения тарифов на эту услугу. Кстати, одной из мер по "оптимизации" процесса доставки пенсий стало появление в отдаленных селах передвижных отделений, которые сами почтовики называют "восстанием зомби": ведь к моменту приезда "будки" с письмами, пенсией и различными бытовыми товарами в центр села стекаются и старики, и люди с инвалидностью, и многодетные семьи.

За пять лет пребывания на должности Смелянский несколько раз угрожал правительствам и премьер-министрам, что "Укрпошта" прекратит доставку пенсий, если ей не будет повышен тариф. Например, крайний раз в качестве предмета шантажа также были использованы 100 млн евро кредита ЕБРР и ЕИБ на развитие инфраструктуры компании. При этом в результате компания получала и компенсации — и повышение тарифов. Стоит также напомнить, что Смелянский все еще является фигурантом уголовного производства, которое открыто Национальным антикоррупционным бюро по факту безосновательного роста тарифов на международные почтовые отправления.

Двойной агент?

Сегодня олигархический интерес Рината Ахметова к "Укрзализныце" более, чем очевиден. СМИ неоднократно писали о том, как важны для олигарха заниженные тарифы "УЗ" и приоритетное предоставление вагонного парка по демпинговым ценам. Кроме того, когда на "УЗ" есть менеджер, "удобный" для самого богатого человека в Украине, госмонополист играет на стороне грузоотправителей в конфликте с вагоностроительными и вагоноремонтными заводами, оттягивая модернизационные процессы и закрывая глаза на ввоз подержанных вагонов из страны-агрессора. Поэтому приход Смелянского на эту должность лишь усилит позиции Рината Ахметова в железнодорожной отрасли.

Впрочем, есть и другие потенциальные бенефициары, которым может быть выгодно будущее продвижение Игоря Смелянского по карьерной лестнице в секторе госкомпаний — это американские госструктуры и частные корпорации, которые уже начинали свое продвижение на украинский рынок (например, через контракт по поставке электровозов на "УЗ" без тендера). В частности, речь идет об опыте работы Смелянского в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Компания на протяжении длительного времени является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники (от стрелкового оружия и бронетехники до спутниковых систем, межконтинентальных ракет и надводных кораблей) по объему заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.

Именно благодаря работе в этой компании Смелянский — параллельно с работой в "Укрпоште" — также входил в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Формально — ожидалось, что он будет делиться своим опытом консультирования ведущего американского оборонного холдинга и сумеет помочь отстроить аналогичные процессы в украинском оборонном концерне. Однако Службе безопасности Украины, очевидно, еще предстоит разобраться, к каким именно данным в ходе работы в набсовете получал доступ гражданин США с 1995 года Игорь Смелянский, и какие из них — мог передавать стране, чьим паспортом он владеет и на территории которой платит (по его словам) налоги со своей зарплаты в десятки тысяч долларов ежемесячно.

Провалы Смелянского

Однако самым интересным с точки зрения кандидата на будущую должность в компании с многомиллиардными оборотами и такими же коррупционными рисками являются "достижения" на предыдущем месте работы. Начать стоит с финансовых показателей "Укрпошты": в 2017 году — убыток 177 млн грн., в 2018 — убыток 508 млн грн., в 2019 году — прибыль в 405 млн грн. за счет компенсации от Пенсионного фонда за доставку пенсий, выбитой "легким шантажом", в пандемическом 2020 году — 164 млн грн. прибыли на фоне общего повышения спроса на онлайн-доставку. По итогам первого квартала 2021 года — убытки составляют уже 168 млн грн. Смелянский сетует на низкий тариф на доставку пенсий, но причина — в полном отсутствии каких-либо других реформ, кроме упования на повышение тарифов со стороны правительства.

Например, до конца 2017 года Смелянский обещал завести в Украину американского гиганта онлайн-торговли компанию Amazon. Этого не произошло не только из-за небольшого размера рынка Украины и коррупционных рисков, но и из-за инфраструктурной неготовности "Укрпошты" "принимать" на себя технологические задачи американской компании. Кроме того, все обещания цифровизировать и компьютеризировать "Укрпошту" пошли прахом, поскольку отделения так и остались полуаналоговыми. С той лишь разницей, что теперь они работают без перерывов на обед и с удлиненным рабочим днем.

Интересно, что свою должность в "Укрпоште" Смелянский покидает без утверждения отчета перед правительством и без проведенного аудита расходования средств и внедрения "реформ" со стороны Государственной аудиторской службы. Очень удобно переложить последствия имитации изменений на будущего руководителя "Укрпошты", а самому попытать счастья в другой коррупционной кормушке. С такой же, а возможно и гораздо большей "рыночной" зарплатой.

Григорий Полевой