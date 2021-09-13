"Укрпочта" нанимает аутсорсеров для минимизации задержек доставки

Госпредприятие "Укрпочта" для минимизации пиковых нагрузок привлекает аутсорсинговые компании по тендерам в системе государственных электронных торгов ProZorro.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, компания хочет пройти зимние праздники без критических задержек доставки.

"Мы диверсифицируем риски как можем. Понятно, что не все можем. Понятно, что мы заранее планируем и количество людей (мы научились это делать лучше), и мы привлекаем аутсорс (давно уже, чтобы сгладить пики)… Поэтому я очень надеюсь, что праздники мы отработаем без каких-либо критичных проблем", — рассказал гендиректор.

Смелянский также отметил, что ожидает позитивного влияния на процессы пиковой доставки в связи с рядом изменений в процессах ее организации, в том числе за счет запуска собственного прямого авиарейса из Китая и перехода на работу не с почтой Китая, а с частными перевозчиками.

Он пояснил, что с аутсорсерами "Укрпочта" работает через ряд тендеров в ProZorro.

"Это аутсорсинговые агентства, которые могут нам дать персонал, если нам нужно. Могут ли у них заболеть люди? Конечно, и у них могут заболеть. Было и такое, что подрядчики были готовы дать нам людей, но им спецпропуска не дали, чтобы доехать до сортировочного центра. Так что теперь мы заранее готовим автобусы, которые могли бы развезти, подвезти людей… Мы один раз этот путь прошли и готовимся пройти его еще раз. Но очень хочется верить, что в этот раз мы пройдем его легче", — отметил Смелянский.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" при построении новой логистической сети доставки писем и отправлений планирует перейти с привязки к административному делению Украины на привязку к дорожной сети.

Напомним, "Укрпочта" недавно стала принимать электронные паспорта в приложении "Дія" для проведения любых операций, а не только для выдачи отправлений и денежных переводов.

Отметим, что по итогам второго квартала 2021 года госкомпания получила 118 млн грн чистой прибыли, увеличив доход на 1 млрд грн по сравнению с первой половиной 2020 года — с 4,3 млрд грн до 5,3 млрд.