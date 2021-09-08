"Укрпочта" хочет отказаться от привязки своей логистики к административному делению

"Укрпочта" при построении новой логистической сети доставки писем и отправлений планирует перейти с привязки к административному делению Украины на привязку к дорожной сети. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор госкомпании Игорь Смелянский.

"Мы строим систему, которая не будет привязана в будущем к административному делению Украины. Сегодня же, напротив, мы привязаны к такому делению. Потому что, во-первых, мы выплачиваем пенсии, и бумажные ведомости, которые прилагаются к пенсиям, печатаются и выдаются конкретными пенсионными фондами", — отметил он.

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Смелянский указал, что существующая привязка к админделению может создавать логистические неудобства из-за географической специфики дорожной сети.

"Даже если мне город Нежин Черниговской области логистически — потому что так дороги в стране построены — удобнее обслуживать из Киева, я не могу это сделать, потому что я должен обслуживать из Чернигова", — подчеркнул он.

По его словам, по мере ухода от бумажных документов и перехода на цифровые технологии "Укрпочта" будет отказываться от учета административного деления и опираться только на то, как проще и быстрее довезти груз.

Напомним также, что "Укрпочта" недавно стала принимать электронные паспорта в приложении "Дія" для проведения любых операций, а не только для выдачи отправлений и денежных переводов.

Отметим, что по итогам второго квартала 2021 года госкомпания получила 118 млн грн чистой прибыли, увеличив доход на 1 млрд грн по сравнению с первой половиной 2020 года — с 4,3 млрд грн до 5,3 млрд.