"Укрпочта" полностью перешла на прием е-паспортов

С 28 августа "Укрпочта" с целью верификации или идентификации клиентов для проведения всех операций начала принимать е-паспорта в мобильном приложении "Дия".

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, теперь при получении почтовых отправлений, оформлении или получении почтовых переводов, уплате платежей, получении пенсий и пособий в отделениях "Укрпочты" клиент может удостоверить личность также с помощью е-паспорта или электронного загранпаспорта.

Ранее "Укрпочта" принимала е-документы в приложении "Дия" только для выдачи отправлений и денежных переводов.

"Верификация клиента путем считывания индивидуального цифрового штрихкода с мобильного приложения стала возможна благодаря тому, что "Укрпочта" присоединилась к Интегрированной системе электронной идентификации. Для нас это не только история об улучшении клиентского опыта, это о глобальной трансформации Укрпочты и о том, что мы уже предлагаем клиентам в каждом населенном пункте страны удобные и современные решения", — рассказал заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук.

С 28 августа воспользоваться электронной документами в мобильном приложении "Дия" можно будет также для получения пенсий или денежных выплат через Укрпочту".

В случае проведения выплаты на общую сумму от 30 тысяч грн клиенту предоставляется для заполнения опросник.

Клиентам, которые будут пользоваться е-документами, необходимо будет всего лишь сформировать цифровой штрих-код путем нажатия на электронный документ в приложении "Дия". После того, как оператор просканирует или введет штрих-код со смартфона клиента, приложение автоматически передает в систему "Укрпочты" все необходимые данные.

Согласно закону о финансовом мониторинге, при выдаче международных денежных переводов на сумму до 30 тысяч грн, приеме или выплате денежных переводов в пределах Украины на сумму от 5 тысяч грн и более, а также в случае приема/выплаты одного или нескольких переводов на общую сумму от 5 тысяч грн, работник почтового отделения должен запросить у клиента бумажные оригиналы документов, содержащих идентификационные данные для создания бумажной копии.

В случае проведения операции на общую сумму от 30 тысяч грн клиенту дополнительно предоставляется для заполнения опросник. В случае принятия перевода на сумму 400 тысяч грн или больше в опросник необходимо приложить копии документов, подтверждающих источники происхождения средств.

Напомним, в мае гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский объявил, что госкомпания отключила все терминалы сторонних банков в своих отделениях, и теперь в них будут установлены только терминалы "Укрпочты".