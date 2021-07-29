"Укрпочта" сократила убыток со 128 до 10 млн грн за полгода

"Укрпочта" по итогам второго квартала 2021 года получила 118 млн грн чистой прибыли.

Таким образом, по итогам первой половины нынешнего года компания сократила общий ущерб со 128 млн грн до 9,8 млн грн, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

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Также отмечается, что компания увеличила доход на 1 млрд грн по сравнению с первой половиной 2020 года — с 4,3 млрд грн до 5,3 млрд грн.

При этом указано, что почти на треть выросли объемы доставки внутренних посылок Украины и на 70% — отправление международных посылок за границу.

Также через "Укрпочту" на 18% возросло количество переводов.

Как уточняется, "Укрпочта" увеличила на 48% доходы от доставки внутренних посылок по Украине, почти 87% — от доставки посылок на экспорт. Примерно на 39% компания увеличила доходы по переводам.

В то же время указывается, что выросли расходы компании в первом полугодии: на оплату труда — на 19% (3,1 млрд грн).

Кроме того, компания уплатила за первое полугодие 1,6 млрд грн налогов, что на 19,8% больше, чем за полгода в 2020 году.

Напомним, "Укрпочта" в июне 2021 года перечислила в госбюджет 82,5 млн грн дивидендов по результатам 2020 года.

Как сообщалось, Наблюдательный совет АО "Укрпочта" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года — до 30 июня 2023 года.

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