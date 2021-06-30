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"Укрпочта" перечислила в госбюджет 82,5 млн дивидендов за 2020 год

Сумма отчислений составила 50% от чистой годовой прибыли компании

Фото: facebook.com/ukrposhta Фото: facebook.com/ukrposhta
Фото: facebook.com/ukrposhta

"Укрпочта" в июне 2021 года перечислила в государственный бюджет 82,5 млн грн дивидендов по результатам 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

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Указано, что сумма отчислений составила 50% от чистой годовой прибыли, которая, по данным международного аудита финансовой отчетности, составила 165 млн грн.

Кроме того, "Укрпочта" выплатила за прошлый год в бюджеты и целевые фонды 3 млрд грн налогов и сборов.

"Делаем все, чтобы "Укрпочта" могла выполнять свои обязательства перед акционерами и государством даже в кризисный год. Но критическим на этапе развития для любой компании, и "Укрпочты" в частности, являются инвестиции в развитие. Поэтому каждую гривню прибыли и, соответственно, выплаченных дивидендов мы меряем купленными авто или компьютерами в отделение, потому что это в конце концов улучшит обслуживание клиентов. Ведь чем больше мы сделаем сегодня, тем быстрее достигнем уровня, когда "Укрпочта" не будет зависеть от государственных выплат за регулируемые услуги", — заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

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Известно, что за 2019 год "Укрпочта" выплатила 202,7 млн грн дивидендов и перечислила в бюджеты 2,5 млрд грн налогов и сборов. В течение 2008- 2019 годов сумма отчислений колебалась от 4,8 млн грн (в 2008 и 2009 годах) до 12 млн грн (в 2012 году).

При этом в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах дивиденды в госбюджет Украины не перечислялись.

Ранее наблюдательный совет АО "Укрпошта" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года — до 30 июня 2023 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 млн грн дивидендов.

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