Суд арестовал "Сумыхимпром": правоохранители раскрыли схему по банкротству завода

Управление Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора пресекли умышленное доведение до банкротства для последующего отчуждения в пользу частных структур государственного ПАО "Сумыхимпром".

Как сообщает СБУ, в ходе расследования были задокументированы факты искусственного формирования руководством завода кредиторской задолженности через привлечение средств под залог его имущества. В дальнейшем эти деньги расходовались на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам.

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"Кроме того, по заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов", — отмечают в спецслужбе.

По данным следствия, действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств "Сумыхимпром" на сумму более 2 млрд грн, невыплате государству дивидендов и фактической невозможности законной приватизации общества.

В рамках производства, ведущегося по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса, правоохранители провели обыски по местам ведения хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, в ходе которых была изъята черновая бухгалтерия и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий.

"Для недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия судебными органами наложен арест на имущественный комплекс ПАО "Сумыхимпром", — сообщают также в СБУ. Аналогичную информацию сообщает и полиция. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что "Сумыхимпром" уже неоднократно намеревались приватизировать: сначала завод хотели продать в 2018 году, но впоследствии решение Кабинета министров о включении предприятия в перечень соответствующих объектов было отменено судом. В январе 2019 года правительство снова внесло "Сумыхимпром" в список большой приватизации, но в сентябре того же года Окружной админсуд Киева по иску завода снова отменил такое решение.

Напомним также, что в конце января 2012 года Хозяйственный суд Сумской области 2012 года открыл дело о банкротстве "Сумыхимпрома", в ноябре того же года начал процедуру санации предприятия и назначил ее управляющим Игоря Лазаковича — экс-топ-менеджера Ostchem Group Дмитрия Фирташа. В декабре 2016 года правоохранители заподозрили Лазаковича в растрате имущества предприятия путем приобретения сырья по завышенным ценам и безосновательного расходования средств на оплату юридических услуг на сумму около 100 млн грн. В октябре 2017 года хозсуд заменил Лазаковича в качестве управляющего санацией на Дмитрия Никитина. В 2018 году Лазакович был признан невиновным по всем обвинениям и отпущен из зала суда.