Як змінилися ціни на м'яса в Україні

У травні в Україні середня ціна на свинину в мережах роздрібної торгівлі закріпилася на рівні 132,5 грн/кг, що на 1,2% дорожче, ніж на місяць раніше.

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Про це повідомили аналітики Асоціації "Свиноводи України" (АСУ).

Зазначається, що за травень свинина на полицях супермаркетів зросла в ціні на 1-3,5 грн/кг залежно від виду охолодженого напівфабрикату порівняно з попереднім місяцем.

Наприкінці весни помітне подорожчання торкнулося не преміальних стейків та вирізок, які подорожчали на 1,1 та 1,5 грн/кг, а "пікникових" ошийка та грудинки — плюс 3,2 та 3,5 грн/кг до середньої ціни квітня відповідно. Крім цього, досить помітно зросла в ціні кульшова частина, додавши 2,25 грн/кг у середньому — зі 114,3 грн у квітні ціна кілограма становила 116,6 грн/кг у середньому за підсумками травня.

"Характер цінової динаміки охолодженої свинини в травні відрізнявся від квітневого: напередодні Великодня приріст цін відбувався поступово, тоді як травень почався з скоригованих у бік підвищення цінників. При цьому за місяць деякі свинячі напівфабрикати (нашийок, грудинка та кульшова частина) знизилися в ціні на 1 -1,5 грн/кг. У той же час корейка, що подешевшала на 3,3 грн/кг з початку травня, за підсумками місяця зупинилася на рівні середньої ціни квітня - 151,7 грн/кг", - додають аналітики Асоціації.

Як зазначили аналітики, середні роздрібні ціни на інші види м'яса (яловичина, курятина, індичата) у травні залишилися на рівні попереднього місяця, проте порівняно з аналогічним періодом минулого року подорожчання становило 10-27%.

Відхилення цін свинячих охолоджених напівфабрикатів коливається в межах 1-7%, а середня ціна травня додала 2% проти відповідного періоду 2021 року.

Незважаючи на війну, український м'ясний сектор працює на максимальних потужностях на теренах, де це можливо. За останні три місяці загальні середні ціни на готову продукцію незначно збільшилися.

Нагадаємо, за словами Максима Гопки, аналітика УКАБ, у найближчі місяці ціни на свинину і всі види м'яса поступово зростатимуть.