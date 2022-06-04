Как изменились цены на мясо в Украине

В мае в Украине средняя цена на свинину в сетях розничной торговли закрепилась на уровне 132,5 грн/кг, что на 1,2% дороже, чем месяцем ранее.

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Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Отмечается, что за май свинина на полках супермаркетов выросла в цене на 1-3,5 грн/кг в зависимости от вида охлажденного полуфабриката, по сравнению с предыдущим месяцем.

В конце весны заметное подорожание коснулось не премиальных стейка и вырезки, которые подорожали на 1,1 и 1,5 грн/кг, а "пикниковых" ошейка и грудинки — плюс 3,2 и 3,5 грн/кг к средней цене апреля соответственно. Кроме этого, довольно заметно выросла в цене тазобедренная часть, добавив 2,25 грн/кг в среднем — со 114,3 грн в апреле цена килограмма составила 116,6 грн/кг в среднем по итогам мая.

"Характер ценовой динамики охлажденной свинины в мае отличался от апрельского: накануне Пасхи прирост цен происходил постепенно, тогда как май начался с скорректированных в сторону повышения ценников. При этом за месяц некоторые свиные полуфабрикаты (ошейок, грудинка и тазобедренная часть) снизились в цене на 1-1,5 грн/кг. В то же время корейка, подешевевшая на 3,3 грн/кг с начала мая, по итогам месяца остановилась на уровне средней цены апреля — 151,7 грн/кг", — добавляют аналитики Ассоциации.

Как отметили аналитики, средние розничные цены на другие виды мяса (говядина, курятина, индюшатина) в мае остались на уровне предыдущего месяца, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожание составило 10-27%.

Отклонение же цен свиных охлажденных полуфабрикатов колеблется в пределах 1-7%, а средняя цена мая прибавила 2% против соответствующего периода 2021 года.

Несмотря на войну, украинский мясной сектор работает на максимальных мощностях на территориях, где это возможно. За последние три месяца общие средние цены на готовую продукцию увеличились незначительно.

Напомним, по словам Максима Гопки, аналитика УКАБ, в ближайшие месяцы цены на свинину и все виды мяса будут постепенно расти.