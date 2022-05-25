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Цены на свинину будут постепенно расти
Несмотря на войну, украинский мясной сектор работает на максимальных мощностях на территориях, где это возможно. За последние три месяца общие средние цены на готовую продукцию увеличились незначительно.
Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).
Отечественные свиноводы отмечают, что приостановка импортного сырья в первые месяцы войны и сбои логистических путей привели к положительному спросу от переработчиков.
За последние три месяца общие средние цены на готовую продукцию увеличились незначительно. Свинная лопатка подорожала с 111,16 грн/кг до 118,44 грн/кг (на 7%), ошейок вырос в цене со 150,39 грн/кг до 160,95 грн/кг (на 7%), грудинка подорожала с 102,16 грн/кг до 117,45 (на 15%), фарш укрепился в цене с 79,00 грн/кг до 97,00 грн/кг (на 22%).Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Максима Гопки, аналитика УКАБ, в ближайшие месяцы цены на свинину и все виды мяса будут постепенно расти.
"Причинами удорожания мяса в военный период является рост цен на энергоресурсы и сложная логистика. Корма, составляющие более 60% себестоимости мяса, в ближайшее время не будут остро влиять на конечную цену для потребителя. Из-за заблокированных украинских портов экспорт кормов для скота остановлен, что влияет на работу животноводческого комплекса в восточных странах, ведь Украина производит и поставляет наиболее протеиновые корма в этом регионе", – отмечает Максим Гопка.
До мая внешнеэкономическая деятельность работала наполовину. Импорт свинины за апрель месяц составил 2,37 тыс. тонн, что на 59% больше, чем в прошлом году.
В связи с войной экспорт свинины был приостановлен, поскольку в основном производился морскими путями. Но с 11 мая с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС были обновлены условия ввоза и транзита мяса через территорию ЕС, что открывает новые транзитные пути для экспорта через Румынию.
"На встрече 16 мая министрам аграрной политики Украины и Польши было уделено особое внимание решению вопроса транзита через Республику Польша украинских товаров животного происхождения категорий, которые не авторизованы в соответствии с требованиями ЕС. Поэтому в ближайшее время мы уже сможем увидеть постепенное увеличение экспорта свинины через транзитные пути", – прогнозирует эксперт.
Отметим, в Украине уже второй месяц наблюдается оживление на рынке товарных поросят, что привело к заметному повышению цен.
Отметим также, что недавно Украина договорилась о возобновлении экспорта свинины, который будет происходить транзитом через порты Румынии, поскольку из-за российской агрессии Украина потеряла традиционные пути экспорта своей продукции морским транспортом.