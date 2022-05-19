Украинцы будут есть импортный перец из-за оккупации Херсонской области

Уже не раз отмечалась важность Херсонской области, которая сейчас находится во временной оккупации, в производстве овощей в Украине. Еще один овощ, который характерен для украинского стола и значительная доля производства которого находится именно в Херсонской области – это сладкий перец.

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Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, в 2021 году в Украине было выращено 163 тыс. т сладкого перца, 25% из которых выращено в Херсонской области.

Как и для всей отрасли овощеводства, для производства перца характерна высокая доля домохозяйств в общей структуре производства – 93% общего объема производства.

"На Херсонскую область приходится 23% производства перца домохозяйствами и 58% промышленными предприятиями и фермерскими хозяйствами. Это значит, что для территорий под контролем Украины возможен определенный дефицит сладкого перца в разных торговых точках, куда продукция поступает именно из промышленных и фермерских хозяйств. Хозяйства населения, которые раньше занимались выращиванием перца для обеспечения своих нужд, конечно, не будут испытывать никакого дискомфорта", - рассказала эксперт.

Как подчеркнули в УКАБ, есть два пути перекрытия временного отсутствия поступления сладкого перца из Херсонской области:

Увеличение объемов производства на территориях под контролем Украины. Аграрии всегда держат "руку на пульсе событий" и пытаются адаптировать свое производство под потребности рынка. Поэтому следует ожидать увеличения насаждений перца в других областях Украины;

Увеличение импортных поставок перца. Украина всегда дополнительно импортировала сладкий перец. В 2021 г. в Украину было импортировано 19,3 тыс. т, что составляет 18% промышленного производства перца в Украину. Основными поставщиками были Турция (64% импортируемого объема), Нидерланды (14%) и Испания (10%). Скорее всего, потребуется увеличить импортные поставки.

"Стоит отметить, что возможные временные трудности с обеспечением украинцев вкусным и полезным сладким перцем никак не повлияют на общую продовольственную безопасность нашей страны, и со временем рынок адаптируется к новым реалиям и вызовам", - отмечают в УКАБ.

Отметим, в 2022 году из-за оккупации Херсонской области Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. В итоге, если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт.