В Украине дорожает клубника: сколько стоит ягода

На текущей неделе украинском производителям клубники удалось повысить отпускные цены на данную ягоду. Цена на данную продукцию выросла в среднем на 30% и на сегодняшний день ягода поступает в продажу по 70-120 грн/кг ($2,39-4,10/кг).

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Первоочередной причиной удорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъёмные поставки клубники из местных хозяйств, которые объясняются ухудшением погодных условий в основных регионах производства.

При этом, не стоит забывать, что Херсонская область, которая являлась одним из основных поставщиков ранней продукции, на сегодняшний день находится под оккупацией и практически не имеет возможности поставлять свою продукцию в остальные регионы Украины.

Тем временем, украинские садоводы начали активно поднимать цены на местную клубнику. Так, только сначала недели цена на данную продукцию выросла в среднем на 30% и на сегодняшний день клубника поступает в продажу по 70-120 грн/кг ($2,39-4,10/кг).

Стоит отметить, что на сегодняшний день местная клубника на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 20% дороже, чем в середине мая прошлого года.

Но при этом большинство ключевых игроков рынка не исключают, что в скором времени цена в данном сегменте может заметно снизиться. Свое мнение они аргументируют тем, что ближе к концу текущего месяца в продажу начнет массово поступать данная ягода открытого грунта.

Напомним, как рассказала Delo.ua агроном-консультант по ягодным культурам Ирина Кобринец, в этом сезоне дефицита клубники в Украине не будет.

А по мнению президента ассоциации "Ягодничество Украины" Ирины Кухтиной, производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую получится вырастить.