В Україні дорожчає полуниця: скільки коштує ягода

Цього тижня українським виробникам полуниці вдалося підвищити відпускні ціни на ягоду. Ціна на цю продукцію зросла в середньому на 30% і сьогодні ягода надходить у продаж по 70-120 грн/кг ($2,39-4,10/кг).

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та малооб'ємні постачання полуниці з місцевих господарств, які пояснюються погіршенням погодних умов в основних регіонах виробництва.

При цьому не варто забувати, що Херсонська область, яка була одним з основних постачальників ранньої продукції, на сьогоднішній день перебуває під окупацією і практично не має можливості постачати свою продукцію до інших регіонів України.

Тим часом українські садівники почали активно піднімати ціни на місцеву полуницю. Так, лише на початку тижня ціна на цю продукцію зросла в середньому на 30% і на сьогоднішній день полуниця надходить у продаж по 70-120 грн/кг ($2,39-4,10/кг).

Варто зазначити, що на сьогоднішній день місцева полуниця на українському ринку пропонується до продажу в середньому на 20% дорожче, ніж у середині травня минулого року.

Однак більшість ключових гравців ринку не виключають, що незабаром ціна в даному сегменті може помітно знизитися. Свою думку вони аргументують тим, що ближче до кінця поточного місяця у продаж почне масово надходити дана ягода відкритого грунту.

Нагадаємо, як розповіла Delo.ua агроном-консультант з ягідних культур Ірина Кобринець, цього сезону дефіциту полуниці в Україні не буде.

А на думку президента асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії. не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку вдасться виростити.