Через російську агресію херсонські фермери продають ранню картоплю за безцінь

Сезон реалізації овочів нового врожаю в Україні набирає обертів. У продаж вже масово почала надходити картопля врожаю 2022 року. Але купити її можуть не всі.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Цього сезону є свої нюанси. Так, традиційно основним постачальником ранніх овочів на більшу частину території України виступала Херсонська область. Але на сьогоднішній день Херсонська область окупована російськими загарбниками і на місцях встановлена ​​тимчасова окупаційна влада.

Через російські блокпости практично неможливо поставляти будь-яку продукцію з Херсона в інші регіони України, і водночас покупці з Криму та південних регіонів країни-загарбника безперешкодно закуповують плодоовочеву продукцію в українських фермерів.

Тут простежуються цікаві закономірності з торгівлі однією і тією ж продукцією у різних напрямках. Так, на сьогоднішній день у продаж вже масово почала надходити картопля врожаю 2022 року. Але купити її можуть не всі.

Оптові партії картоплі нового врожаю в Херсонській області реалізовуються покупцям з Криму та РФ по 10-12 грн/кг ($0,34-0,41/кг), у той же час покупці з інших регіонів України за ту саму продукцію платять уже не менше 30-50 грн/кг ($1,03-1,71/кг), що в середньому у 3,5 рази дорожче, ніж ціни на картоплю нового врожаю у Херсонській області.

При цьому незадоволені залишилися обидві сторони. Споживачі з центральних регіонів країни на сьогоднішній день не завжди можуть собі дозволити заплатити таку високу ціну за картоплю нового врожаю, а херсонські виробники в більшості випадків змушені продавати його в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Зазначимо, у 2022 році через окупацію Херсонської області Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. У результаті, якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, Україні доведеться нарощувати імпорт.