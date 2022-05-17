Ціни на полуницю найнижчі за останні 5 років

Незважаючи на війну та окупацію Херсонщини – регіону, де вироблялася значна частина української полуниці, ціни на цю ягоду рекордно низькі. На сьогоднішній день ягоду продають по 75 грн/кг.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчать дані AgroTimes.

Так, на найбільшому оптовому ринку Заходу України Шувар, що у Львові полуниця зараз продається за 70-80 грн/кг.

Водночас рік тому вона коштувала 150 грн/кг. Приблизно на такому ж рівні були ціни і в попередні чотири роки.

Цього року і на тимчасово окупованій Хероснщині на оптовому ринку в селі Великі Копані полуниця продається за 70-80 грн/кг. Продавці скаржаться, що в минулі роки ціни були вищими, а сезон починався раніше.

Холодна весна цього року на два тижні затримала ягідний сезон. Але погода без заморозків дає надію на значний урожай полуниці.

Зазначимо, ціни на полуницю стрімко падають, оскільки обсяги ягоди на ринку зростають дуже швидко. А поласувати полуницею з відкритого ґрунту українці зможуть уже наприкінці травня – на початку червня.

Нагадаємо, як розповіла Delo.ua агроном-консультант з ягідних культур Ірина Кобринець, цього сезону дефіциту полуниці в Україні не буде.

А на думку президента асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії. не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку вдасться виростити.