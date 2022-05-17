Цены на клубнику самые низкие за последние 5 лет

Несмотря на войну и оккупацию Херсонщины – региона, где производилась значительная часть украинской клубники, цены на эту ягоду рекордно низкие. На сегодняшний день ягоду продают уже по 75 грн/кг.

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Об этом свидетельствуют данные AgroTimes.

Так, на крупнейшем оптовом рынке Запада Украины "Шувар", что во Львове клубника сейчас продается за 70-80 грн/кг.

В это же время год назад она стоила 150 грн/кг. Приблизительно на таком же высоком уровне были цены и в предыдущие четыре года.

В этом году и на временно оккупированной Хероснщине на оптовом рынке в селе Большие Копани клубника продается по 70-80 грн/кг. Продавцы жалуются, что в прошлые годы цены были выше, а сезон начинался раньше.

Прохладная весна этого года на две недели задерживает течение ягодного сезона. Но погода без заморозков при цветении дает надежду на значительный урожай.

Отметим, цены на клубнику стремительно падают, так как объемы ягоды на рынке растут очень быстро. А полакомиться клубникой из открытого грунта украинцы смогут уже в конце мая - начале июня.

Напомним, как рассказала Delo.ua агроном-консультант по ягодным культурам Ирина Кобринец, в этом сезоне дефицита клубники в Украине не будет.

А по мнению президента ассоциации "Ягодничество Украины" Ирины Кухтиной, производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую получится вырастить.