В апреле помидоры в Украине подорожали на 53,22% — аналитики рассказали, каким будет урожай 2022 года

По данным проекта "Сады природы", в 2022 году Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. В итоге, если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт. Delo.ua выяснило, смогут ли украинские фермеры вырастить, собрать и продать помидоры в этом сезоне, а также будет ли возможность закрыть внутреннюю потребность импортом в случае необходимости.

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В апреле томаты подорожали на 53,22%. Аналитики отметили рекордный рост цен на тепличные помидоры, которые отпускались по 93-112 грн/кг, а по состоянию на конец апреля средняя цена красных помидоров составляет 80,23 грн/кг, розовых – 158 грн/кг.

Такая цена связана с высокой себестоимостью энергоресурсов в Украине, дорогой логистикой, разрушением инфраструктуры производств, а также оккупацией отдельно взятых регионов Украины. Все это ставит под угрозу нынешний сезон томатов в Украине.

Украинские фермеры уже ощутили последствия войны. Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак рассказал, что в некоторых регионах Украины российские войска повредили или вовсе уничтожили большое количество теплиц. Из-за этого фермеры не смогли вовремя высадить рассаду. Высокая стоимость газа, финансовые трудности и отсутствие понимания, где сбывать продукцию в условиях войны, также усложняют работу фермеров.

"В этом году Украину ждет дефицит томатов. Основная часть пленочных теплиц, где собирают летний помидор, находится на оккупированной сейчас территории. При этом большинство производителей просто не высадили рассаду", — говорит Ярмак.

По его словам, фермеры, которые все же смогли высадить рассаду в оккупированном регионе, с высокой вероятностью не смогут вывезти и продать томаты на подконтрольную Украине территорию, если эти регионы не будут освобождены от российских войск к началу сезона.

При этом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине не будет дефицита томатов. По его словам, парниковые хозяйства есть в каждом регионе страны, например, в Западной Украине и под Харьковом, где помидоры можно выращивать независимо от времени года.

С ноября по начало мая Украина не выращивает помидоры на открытом грунте. В этот период на торговых полках в основном импортные помидоры и совсем немного тепличных украинских.

"В этом году сложнее, так как мало тепличных и импортных помидоров. Сейчас помидоры поступают из Европы, но они дороже, чем, например, турецкие. А из Турции их не везут — порты заблокированы", — говорит Пендзин.

С июня украинские фермеры начинают собирать первый урожай томатов с открытого грунта. В этот период помидоры собирают на юге страны, и не только в Херсоне, но и в Одессе, и в Николаеве. В июле и августе собирают урожай на Закарпатье, Львовщине и в центральной части страны.

Пендзин добавил, что сейчас на помидоры нет большого спроса и нет дефицита продукта, так как во многих торговых точках можно найти несколько видов помидоров. Эксперт убежден, что в Украине не будет голода и дефицита продуктов, а если и будут недостачи, то из-за времени года.

Импорт может вырасти

По данным проекта "Сады природы", в 2022 году Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. Если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт.

Экономист ФАО Андрей Ярмак отметил, что Украина круглый год импортирует помидоры в больших объемах, особенно в период с ноября по июнь.

"Климат в Украине не позволяет круглый год выращивать нужное количество помидоров. А учитывая нынешнюю ситуацию в стране, в этом году импорт может увеличиться", — добавил он.

В 2021 году подавляющее большинство томатов — 86% — импортировалось из Турции, на втором месте Польша — 4%.

Однако в этом году из-за войны и блокады морских портов Украины и снижения количества импорта турецких помидоров у Польши будет возможность нарастить объемы поставок томатов в Украину.