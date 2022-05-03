У квітні помідори в Україні подорожчали на 53,22% — аналітики розповіли, яким буде урожай 2022 року

За даними проєкту "Сади природи", у 2022 році Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. У результаті, якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, Україні доведеться нарощувати імпорт. Delo.ua з'ясували, чи зможуть українські фермери виростити, зібрати та продати помідори цього сезону, а також чи буде можливість закрити внутрішню потребу імпортом у разі потреби.

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У квітні томати подорожчали на 53,22%. Аналітики відзначили рекордне зростання цін на тепличні помідори, які відпускалися по 93-112 грн/кг, а станом на кінець квітня середня ціна червоних помідорів становить 80,23 грн/кг, рожевих – 158 грн/кг.

Така ціна пов'язана із високою собівартістю енергоресурсів в Україні, дорогою логістикою, руйнуванням інфраструктури виробництв, а також окупацією окремо взятих регіонів України. Все це ставить під загрозу нинішній сезон помідорів в Україні.

Українські селяни вже відчули наслідки війни. Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак розповів, що у деяких регіонах України російські війська пошкодили або зовсім знищили велику кількість теплиць. Через це фермери не змогли вчасно посадити розсаду. Висока вартість газу, фінансові труднощі та відсутність розуміння, де збувати продукцію в умовах війни, також ускладнюють роботу фермерів.

"Цього року на Україну чекає дефіцит томатів. Основна частина плівкових теплиць, де збирають літній помідор, знаходиться на окупованій зараз території. При цьому більшість виробників просто не висадили розсаду", — говорить Ярмак.

За його словами, фермери, які все ж таки змогли висадити розсаду в окупованому регіоні, з високою ймовірністю не зможуть вивезти та продати томати на підконтрольну Україні територію, якщо ці регіони не будуть звільнені від російських військ на початок сезону.

При цьому виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін вважає, що в Україні не буде дефіциту томатів. За його словами, парникові господарства є в кожному регіоні країни, наприклад, у Західній Україні та під Харковом, де помідори можна вирощувати незалежно від пори року.

З листопада до початку травня Україна не вирощує помідори на відкритому ґрунті. У цей період на торгових полицях є переважно імпортні помідори і зовсім небагато тепличних українських.

"Цього року складніше, тому що мало тепличних та імпортних помідорів. Зараз помідори надходять з Європи, але вони дорожчі, ніж, наприклад, турецькі. А з Туреччини їх не везуть, бо порти заблоковані", — каже Пендзін.

Із червня українські фермери починають збирати перший урожай томатів із відкритого ґрунту. У цей час помідори збирають на півдні країни, і не тільки в Херсоні, а й в Одесі та Миколаєві. У липні та серпні збирають урожай на Закарпатті, Львівщині та в центральній частині країни.

Пендзін додав, що зараз на помідори немає великого попиту і немає дефіциту продукту, оскільки у багатьох торгових точках можна знайти кілька видів помідорів. Експерт переконаний, що в Україні не буде голоду та дефіциту продуктів, а якщо й будуть недостачі, то через пору року.

Імпорт може зрости

За даними проєкту "Сади природи", у 2022 році Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. Якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, то Україні доведеться нарощувати імпорт.

Економіст ФАО Андрій Ярмак зазначив, що Україна цілий рік імпортує помідори у великих обсягах, особливо у період з листопада до червня.

"Клімат в Україні не дозволяє цілий рік вирощувати потрібну кількість помідорів. А з огляду на нинішню ситуацію в країні цього року імпорт може збільшитися", — додав він.

2021 року переважна більшість томатів — 86% — імпортувалася з Туреччини, на другому місці — Польща — 4%.

Проте цього року через війну та блокаду морських портів України та зниження кількості імпорту турецьких помідорів, у Польщі буде можливість наростити обсяги постачання томатів в Україну.