В Україні дешевшає полуниця

Сезон полуниць в Україні розпочався кілька тижнів тому, але виробники цієї ягоди вже змушені знижувати відпускні ціни.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що до збирання врожаю в теплицях, що обігріваються, поки приступили лише деякі господарства південних областей країни.

При цьому якщо ціни на перші партії полуниці озвучувалися в середньому по 200 грн/кг ($6,84/кг), то вже сьогодні виробники змушені були знизити відпускні ціни на цю ягоду до 150-180 грн/кг ($5,13-6 ,15/кг), що у середньому на 25% дешевше, ніж тижнем раніше.

Виробники вважають, що найближчим часом тенденція зниження цін лише посилиться, адже на ринку достатньо недорогої полуниці з Греції та Іспанії по 120-150 грн/кг ($4,10-5,13/кг).

При цьому більшість виробників ягід мають проблеми з реалізацією через проведення бойових дій в окремих регіонах країни. Негативний вплив на ціни в даному сегменті також має досить низький попит, адже частина споживачів цієї продукції змушені були залишити країну.

Додамо, що на сьогоднішній день основну пропозицію на українському ринку становить теплична полуниця. Ягода відкритого ґрунту, за прогнозами виробників, надійде у продаж ближче до кінця травня.

Зазначимо, як розповіла Delo.ua агроном-консультант із ягідних культур Ірина Кобринець, цього сезону дефіциту полуниці в Україні не буде.

На думку президента асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку зможуть виростити.