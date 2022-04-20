В Україні дешевшає картопля

Українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни на свою продукцію через досить низький попит у даному сегменті, а також досить об'ємну пропозицію картоплі на ринку.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Пропозиція якісної картоплі в українських господарствах продовжує швидко скорочуватися і, як правило, ціни на цю продукцію повинні починати підвищуватися. Але зараз на українському ринку спостерігається досить об'ємна пропозиція імпортної картоплі, зокрема, з Польщі.

За даними щоденного моніторингу проекту, зараз оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 4-8 грн/кг ($0,14-0,27/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головною причиною зниження цін на внутрішньому ринку стало збільшення пропозиції імпортної картоплі, яка надходить у продаж фактично за такою самою ціною, як і місцева продукція.

Варто зазначити, що на даний момент картопля в Україні вже коштує в середньому на 28% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому ключові гравці ринку не виключають, що відпускні ціни в даному сегменті продовжать знижуватися і надалі. Враховуючи, що минулого сезону польські виробники зібрали досить непоганий урожай картоплі і протягом усього сезону ціни на цю продукцію в Польщі залишалися на досить низькому рівні, то на сьогодні більшість польських виробників вважають за доцільне продавати картоплю саме на український ринок.

Зазначимо, окупація південних українських областей та активні бойові дії можуть призвести до різкого зниження посівних площ під усіма категоріями овочів борщового набору. Дефіцит та подорожчання палива, посівного матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, за попередніми очікуваннями, може призвести до найнижчої середньої врожайності овочів за останні роки.

Нагадаємо, що, за даними Мінагро, цього року овочі та рис в Україні будуть імпортними.