В Украине дешевеет картофель

Украинские производители картофеля снова вынуждены снижать цены на свою продукцию ввиду довольно низкого спроса в данном сегменте, а также достаточно объемного предложения картофеля на рынке.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Предложение качественного картофеля в украинских хозяйствах продолжает стремительно сокращаться и, как правило, цены на данную продукцию должны начинать повышаться. Но на данный момент на украинском рынке наблюдается достаточно объёмное предложение импортного картофеля, в частности, производства Польша.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас оптовые цены на картофель в Украине опустились до 4-8 грн/кг ($0,14-0,27/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Главной причиной снижения цен на внутреннем рынке стало увеличение предложения импортного картофеля, который поступает в продажу фактически по такой же цене, как и местная продукция.

Стоит отметить, что на данный момент картофель в Украине уже стоит в среднем на 28% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом ключевые игроки рынка не исключают, что отпускные цены в данном сегменте продолжат снижаться и далее. Учитывая, что в прошлом сезоне польские производители собрали довольно неплохой урожай картофеля и в течение всего сезона цены на данную продукцию в Польше оставались на достаточно низком уровне, то на сегодняшний день большинство польских производителей считают целесообразным продавать картофель именно на украинский рынок.

Отметим, оккупация южных украинских областей и активные боевые действия могут привести к резкому снижению посевных площадей под всеми категориями овощей борщевого набора. Дефицит и удорожание топлива, посевного материала, удобрений, средств защиты растений, по предварительным ожиданиям, может привести к самой низкой средней урожайности овощей за последние годы.

Напомним, что, по данным Минагро, в этом году овощи и рис в Украине будут импортными.