В Украине дешевеет клубника

Сезон клубники в Украине начался несколько недель назад, но производители данной ягоды уже вынуждены снижать отпускные цены.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что к уборке урожая в обогреваемых теплицах пока приступили лишь некоторые хозяйства южных областей страны.

При этом если цены на первые партии клубники озвучивались в среднем по 200 грн/кг ($6,84/кг), то уже сегодня производители вынуждены были снизить отпускные цены на данную ягоду до 150-180 грн /кг ($5,13-6,15/кг), что в среднем на 25% дешевле, чем неделей ранее.

Производители полагают, что в ближайшее время тенденция снижения цен лишь усилится, ведь на рынке в достаточном количестве предлагается сравнительно недорогая клубника из Греции и Испании по 120-150 грн/кг ($4,10-5,13/кг).

При этом у большинства производителей ягод возникают проблемы с реализацией из-за проведения боевых действий в отдельных регионах страны. Негативное влияние на цены в данном сегменте оказывает и достаточно низкий спрос. Также часть потребителей данной продукции вынуждены были покинуть страну.

Добавим, что на сегодняшний день основное предложение на украинском рынке составляет тепличная клубника. Ягода открытого грунта, по прогнозам производителей, поступит в продажу ближе к концу мая.

Отметим, как рассказала Delo.ua агроном-консультант по ягодным культурам Ирина Кобринец, в этом сезоне дефицита клубники в Украине не будет.

По мнению президента ассоциации "Ягодничество Украины" Ирины Кухтиной, производители южных и юго-восточных областей из-за оккупации и боевых действий не смогут поставить ягоду на рынок, даже ту, которую получится вырастить.