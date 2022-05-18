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Из-за российской агрессии херсонские фермеры продают ранний картофель за бесценок
Сезон реализации овощей нового урожая в Украине набирает обороты.В продажу уже массово начал поступать картофель урожая 2022 года. Но купить его могут не все.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
В текущем сезоне есть свои нюансы. Так, традиционно основным поставщиком ранних овощей на большую часть территории Украины выступала Херсонская область. Но на сегодняшний день Херсонская область оккупирована российскими захватчиками и на местах установлена временная оккупационная власть.
Из-за российских блокпостов практически невозможно поставлять любую продукцию из Херсона в другие регионы Украины, и в то же время покупатели из Крыма и южных регионов страны-захватчика беспрепятственно закупают плодоовощную продукцию у украинских фермеров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Здесь прослеживаются интересные закономерности по торговле одной и той же продукцией в разных направлениях. Так, на сегодняшний день в продажу уже массово начал поступать картофель урожая 2022 года. Но купить его могут не все.
Оптовые партии картофеля нового урожая в Херсонской области реализовываются покупателям из Крыма и РФ по 10-12 грн/кг ($0,34-0,41/кг), в это же время покупатели из других регионов Украины за ту же самую продукцию платят уже не меньше 30-50 грн /кг ($1,03-1,71/кг), что в среднем в 3,5 раза дороже, чем цены на картофель нового урожая в Херсонской области.
При этом, недовольны остались обе стороны. Потребители из центральных регионов страны на сегодняшний день не всегда могут себе позволить заплатить, столь высокую цену за картофель нового урожая, а херсонские производители в большинстве случаев вынуждены продавать его в среднем в 1,6 раз дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
Отметим, в 2022 году из-за оккупации Херсонской области Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. В итоге, если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт.