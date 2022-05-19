Українці будуть їсти імпортний перець через окупацію Херсонської області

Вже неодноразово наголошувалося на важливості Херсонської області, яка зараз перебуває у тимчасовій окупації, у виробництві овочів в Україні. Ще один овоч, який характерний для українського столу та значна частка виробництва якого знаходиться саме на Херсонщині – це солодкий перець.

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Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

За словами аналітика УКАБ Світлани Литвин, у 2021 році в Україні було вирощено 163 тис. т солодкого перцю, 25% з яких вирощено на Херсонщині.

Як і для всієї галузі овочівництва, для перцю характерна висока частка домогосподарств у загальній структурі виробництва – 93% загального обсягу виробництва.

"На Херсонську область припадає 23% виробництва перцю домогосподарствами та 58% промисловими підприємствами та фермерськими господарствами. Це означає, що для територій під контролем України можливий певний дефіцит солодкого перцю у різних торгових точках, куди продукція надходить саме з промислових та фермерських господарств. Господарства населення, які раніше займалися вирощуванням перцю для забезпечення своїх потреб, звичайно, не відчуватимуть жодного дискомфорту", - розповіла експерт.

Як наголосили в УКАБ, є два шляхи перекриття тимчасової відсутності надходження солодкого перцю з Херсонської області:

Збільшення обсягів виробництва на територіях під контролем України. Аграрії завжди тримають "руку на пульсі подій" та намагаються адаптувати своє виробництво під потреби ринку. Тому слід очікувати на збільшення насаджень перцю в інших областях України;

Збільшення імпортного постачання перцю. Україна завжди додатково імпортувала солодкий перець. 2021 р. в Україну було імпортовано 19,3 тис. т, що становить 18% промислового виробництва перцю. Основними постачальниками були Туреччина (64% імпортованого обсягу), Нідерланди (14%) та Іспанія (10%). Швидше за все, потрібно буде збільшити імпортне постачання.

"Варто відзначити, що можливі тимчасові труднощі із забезпеченням українців смачним та корисним солодким перцем ніяк не вплинуть на загальну продовольчу безпеку нашої країни, і згодом ринок адаптується до нових реалій та викликів", - зазначають в УКАБ.

Зазначимо, у 2022 році через окупацію Херсонської області Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. У результаті, якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, Україні доведеться нарощувати імпорт.