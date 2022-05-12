Експерти розповіли, як Україна подолає дефіцит цибулі

У разі нестачі цибулі, її можна імпортувати із сусідніх країн. Однак це вже крайній випадок, оскільки висока ймовірність того, що Україна самостійно покриє внутрішні потреби ринку.

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Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Загалом в Україні у 2021 році було вирощено 1 млн. т цибулі на площі 53,8 тис. га. Як і для всієї галузі овочівництва в Україні, для цибулі характерна висока частка домогосподарств у структурі виробництва: за результатами 2021 року вона становила 89%.

Відповідно, на базари та торгові мережі переважно потрапляє продукція від промислових та фермерських господарств, що вирощуються продукцією не для задоволення власних потреб, а для подальшої реалізації.

"Якщо розглядати промислове виробництво цибулі, то у 2021 році було зібрано 107,5 тис. т цибулі. Найбільші обсяги зібрано у Херсонській (31% промислового виробництва цибулі), Дніпропетровській (17%) та Миколаївській (14%) областях. Херсонська область знаходиться під тимчасовою окупацією російських військ. Цей факт у комбінації з руйнуванням традиційних шляхів логістики призвів до різкого зростання цін на цибулю на початку війни в торгових точках", - розповіла Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

Якщо до початку війни середня ціна на цибулю становила 14,29 грн за 1 кг, то в березні та квітні ціна вже склала 20,50 грн за кг, тобто зростання ціни на 44%. На початок травня 1 кг цибулі вже коштує близько 16,70 грн/кг.

"Стабілізувати ціну в травні 2022 року вдалося за рахунок частково налагодження логістичних шляхів, зменшення панічних настроїв українців, що призводило до збільшення попиту та здійснення імпортних поставок. У квітні 2022 р. в Україну було імпортовано 7,5 тис. т цибулі. Для порівняння, – у квітні 2021 року імпорт цибулі в Україну становив 0,8 тис. т", – пояснює Світлана Литвин.

За попередніми оцінками УКАБ, дефіциту цибулі цього року не має бути. На територіях, вільних від бойових дій, люди на своїх присадибних ділянках точно здійснять посадку необхідних для забезпечення своїх потреб овочів, включаючи цибулю. Надлишки вирощеної продукції можуть бути частково реалізовані.

Також аграрні підприємства, фермерські господарства стежать за ринковою кон'юнктурою та розуміють потенційну нестачу деяких овочів через тимчасову окупацію частини півдня України. Тому, для забезпечення продовольчої безпеки та гарантування збуту продукції, ці підприємства вносять зміни до своїх посівів, у тому числі засаджують цибулю.

У разі нестачі цибулі, її можна імпортувати із сусідніх країн. Однак це вже крайній випадок, оскільки висока ймовірність того, що Україна самостійно покриє внутрішні потреби ринку.

Зазначимо, у 2022 році через окупацію Херсонської області Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. У результаті, якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, Україні доведеться нарощувати імпорт.