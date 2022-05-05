В Україні дешевшають огірки

Збільшення постачання імпортного огірка обвалило ціни на місцеву продукцію. На даний момент виробники змушені пропонувати огірок не дорожче за 40-60 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Здешевлення огірка на українському ринку зумовлене високою конкуренцією з дешевшою імпортною продукцією.

Так, учасники ринку сьогодні відзначають надходження чималих обсягів цієї продукції з Польщі, Сербії, Румунії та Албанії. При цьому ціни на імпортний огірок набагато нижчі, ніж на місцеву продукцію.

Так, на даний момент виробники змушені пропонувати огірок не дорожче 40-60 грн/кг ($1,37-2,05/кг), тоді як наприкінці попереднього тижня продажі велися в межах 70-90 грн/кг ($2 ,39-3,08/кг), залежно від сорту та регіону виробництва.

Таким чином, з початку поточного тижня ціна на огірок в українських господарствах знизилася одразу на 37%.

Так різко знижувати відпускні ціни виробники змушені через збільшення пропозиції огірка на ринку на тлі помітного зниження попиту в даному сегменті.

Так, за словами виробників, встановлення теплої погоди в Україні помітно прискорило дозрівання огірка у місцевих тепличних комбінатах. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції імпортного огірка, що пропонується від 30 грн/кг ($1,03/кг).

При цьому, незважаючи на таке стрімке падіння відпускних цін, на сьогоднішній день тепличний огірок в Україні все ж таки коштує в середньому в 2,5 рази дорожче, ніж на початку травня минулого року.

Зазначимо, у 2022 році Україна може недоотримати близько 68% урожаю помідорів. У результаті, якщо місцеві фермери не зможуть закрити внутрішню потребу, то Україні доведеться нарощувати імпорт.