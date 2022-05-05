В Украине дешевеют огурцы

Увеличение поставок импортного огурца обвалило цены на местную продукцию. На данный момент производители вынуждены предлагать огурец не дороже 40-60 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Удешевление огурца на украинском рынке обусловлено высокой конкуренцией с более дешевой импортной продукцией.

Так, участники рынка сегодня отмечают поступление немалых объемов данной продукции из Польши, Сербии, Румынии и Албании. При этом цены на импортный огурец гораздо ниже, чем на местную продукцию.

Так, на данный момент производители вынуждены предлагать огурец не дороже 40-60 грн/кг ($1,37-2,05/кг), в то время как в конце предыдущей недели продажи велись в пределах 70-90 грн/кг ($ 2,39-3,08/кг), в зависимости от сорта и региона производства.

Таким образом, с начала текущей недели цена на огурец в украинских хозяйствах упала сразу на 37%.

Столь резко снижать отпускные цены производители вынуждены из-за увеличения предложения огурца на рынке на фоне заметного снижения спроса в данном сегменте.

Так, по словам производителей, установление теплой погоды в Украине заметно ускорило созревание огурца в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения импортного огурца, который предлагается от 30 грн/кг ($1,03/кг).

При этом, несмотря на столь стремительное падение отпускных цен, на сегодняшний день тепличный огурец в Украине все же стоит в среднем в 2,5 раза дороже, чем в начале мая прошлого года.

Отметим, в 2022 году Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. В итоге, если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт.