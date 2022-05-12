Эксперты рассказали, как Украина преодолеет дефицит лука

В случае нехватки лука, его можно импортировать из соседних стран. Однако это уже крайний случай, поскольку высока вероятность, что Украина самостоятельно покроет внутренние потребности рынка

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Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Всего в Украине в 2021 году было выращено 1 млн. т лука на площади 53,8 тыс. га. Как и для всей отрасли овощеводства в Украине, для лука характерна высокая доля домохозяйств в структуре производства: по результатам 2021 года она составляла 89%.

Соответственно, на базары и торговые сети преимущественно попадает продукция от промышленных и фермерских хозяйств, выращиваемых продукцией не для удовлетворения собственных нужд, а для дальнейшей реализации.

"Если рассматривать промышленное производство лука, то в 2021 году было собрано 107,5 тыс. т лука. Наибольшие объемы собраны в Херсонской (31% промышленного производства лука), Днепропетровской (17%) и Николаевской (14%) областях. В настоящее время Херсонская область находится под временной оккупацией российских войск. Этот факт в комбинации с разрушением традиционных путей логистики привел к резкому росту цен на лук в начале войны в торговых точках", – рассказала Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

Если к началу войны средняя цена на лук составила 14,29 грн за 1 кг, то в марте и апреле цена уже составила 20,50 грн за кг, то есть был рост цены на 44%. На начало мая 1 кг лука уже стоит около 16,70 грн за кг.

"Стабилизировать цену в мае 2022 года удалось за счет частично отладки логистических путей, уменьшения панических настроений украинцев, что приводило к увеличению спроса, и осуществлению импортных поставок. В апреле 2022 г. в Украину было импортировано 7,5 тыс. т лука. Для сравнения, – в апреле 2021 года импорт лука в Украину составил 0,8 тыс. т", – объясняет Светлана Литвин.

По предварительным оценкам УКАБ, дефицита лука в текущем году не должно быть. На территориях, свободных от боевых действий, люди на своих приусадебных участках точно совершат посадку необходимых для обеспечения своих потребностей овощей, включая лук. Излишки выращенной продукции могут быть частично реализованы.

Также аграрные предприятия, фермерские хозяйства следят за рыночной коньюктурой и понимают потенциальный недостаток некоторых овощей из-за временной оккупации части юга Украины. Поэтому, для обеспечения продовольственной безопасности и гарантирования сбыта продукции, эти предприятия вносят изменения в свои посевы, в том числе засаживают лук.

В случае нехватки лука, его можно импортировать из соседних стран. Однако это уже крайний случай, поскольку высока вероятность, что Украина самостоятельно покроет внутренние потребности рынка.

Отметим, в 2022 году из-за оккупации Херсонской области Украина может недополучить около 68% урожая помидоров. В итоге, если местные фермеры не смогут закрыть внутреннюю потребность, то Украине придется наращивать импорт.