Ціни на свинину поступово зростатимуть

Незважаючи на війну, український м'ясний сектор працює на максимальних потужностях на територіях, де це можливо. За останні три місяці загальні середні ціни на готову продукцію збільшилися несуттєво.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Вітчизняні свинарі відзначають, що призупинення імпортної сировини у перші місяці війни та збої логістичних шляхів призвели до позитивного попиту від переробників.

За останні три місяці загальні середні ціни на готову продукцію збільшилися несуттєво. Свинна лопатка подорожчала з 111,16 грн/кг до 118,44 грн/кг (на 7%), ошийок зріс у ціні з 150,39 грн/кг до 160,95 грн/кг (на 7%), грудинка подорожчала з 102,16 грн/кг до 117,45 (на 15%), фарш зміцнився в ціні з 79,00 грн/кг до 97,00 грн/кг (на 22%).

За словами Максима Гопки, аналітика УКАБ, у найближчі місяці ціни на свинину та всі види м'яса поступово зростатимуть.

"Причинами подорожчання м’яса в воєнний період є ріст цін на енергоресурси та складна логістика. Корми, які складають більше 60% собівартості м’яса, найближчим часом не будуть гостро впливати на кінцеву ціну для споживача. Через заблоковані українські порти експорт кормів для худоби зупинений, що впливає на роботу тваринницького комплексу в східних країнах, адже саме Україна виробляє та постачає найбільш протеїнові корми цьому регіоні”, – зазначає Максим Гопка.

До травня зовнішньоекономічна діяльність працювала наполовину. Імпорт свинини за квітень місяць становив 2,37 тис. тонн, що на 59% більше, ніж минулого року.

У зв'язку з війною експорт свинини було припинено, оскільки переважно вироблявся морськими шляхами. Але з 11 травня з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС було оновлено умови ввезення та транзиту м'яса через територію ЄС, що відкриває нові транзитні шляхи для експорту через Румунію.

"На зустрічі 16 травня міністрам аграрної політики України та Польщі було приділено особливу увагу вирішенню питання транзиту через Республіку Польща українських товарів тваринного походження категорій, які не авторизовані відповідно до вимог ЄС. Тому найближчим часом ми вже зможемо побачити поступове збільшення експорту свинини через транзитні шляхи", – прогнозує експерт.

Зазначимо, в Україні вже другий місяць спостерігається пожвавлення на ринку товарних поросят, що спричинило помітне підвищення цін.

Зазначимо також, що нещодавно Україна домовилася про відновлення експорту свинини, який відбуватиметься транзитом через порти Румунії, оскільки через російську агресію Україна втратила традиційні шляхи експорту своєї продукції морським транспортом.