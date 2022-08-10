В Україні вартість капусти зросла за рік у 6 разів

Цього тижня в Україні на ринку білокачанної капусти відновилося зростання цін. Сьогодні фермери пропонують цю продукцію за 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Стрибок цін учасники ринку пов'язують із початком періоду міжсезоння: середні сорти капусти поступово йдуть з ринку, а до збирання пізніх фермери планують приступити останній тиждень серпня.

У ситуації, що склалася, відпускні ціни на якісну білокачанну капусту на поточному тижні зросли до 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% вище, ніж тижнем раніше.

Основною причиною цінового зростання в сегменті білокачанної капусти стало завершення сезону реалізації цієї продукції середніх сортів. У той же час до більш стрімкого подорожчання виробники не вдавалися, побоюючись, що такі коригування можуть спровокувати погіршення темпів збуту білокачанної капусти.

При цьому, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Проте, на думку виробників, сподіватися зниження цін на початку осені, швидше за все, не варто. Невеликий спад можливий тільки на початку збору врожаю, потім ціна тільки підвищуватиметься.

Справа в тому, що сьогодні учасники ринку вже стурбовані видами на врожай капусти. Через спеку та посуху може значно зменшитися валовий збір цієї продукції. Також варто відзначити, що площі під цією культурою в поточному сезоні істотно знизилися.

Нагадаємо, що за рік ціни в Україні зросли практично на всі види м'яса. Найбільше піднялася ціна на курячу печінку (+51%), тушку індички (+49%) та ребра яловичини (+45%).