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Крупний виробник яблук озвучив головну проблему сезону
В компанії "Сади Дніпра" вважають, що цього сезону найбільшою проблемою може бути збут урожаю.
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Про це в інтерв’ю журналу "Садівництво по-українськи" розповів головний агроном компанії Ігор Бутковський.
"Якщо ми виростимо саджанці, виростимо яблука, чи буде на них попит? Це головне питання. Щоб було куди збути урожай. Та менеджери з продажів працюють над цим", – каже він.
За словами Бутковського, що зараз компанія працює у звичайному режимі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що слива стала найдешевшим сезонним фруктом в Україні.