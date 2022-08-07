Крупний виробник яблук озвучив головну проблему сезону

В компанії "Сади Дніпра" вважають, що цього сезону найбільшою проблемою може бути збут урожаю.

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Про це в інтерв’ю журналу "Садівництво по-українськи" розповів головний агроном компанії Ігор Бутковський.

"Якщо ми виростимо саджанці, виростимо яблука, чи буде на них попит? Це головне питання. Щоб було куди збути урожай. Та менеджери з продажів працюють над цим", – каже він.

За словами Бутковського, що зараз компанія працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, що слива стала найдешевшим сезонним фруктом в Україні.