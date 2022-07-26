Слива стала найдешевшим сезонним фруктом в Україні

Українські садівники цього тижня лише розпочали масову реалізацію сливи, проте, ціна на ці фрукти вже мінімум удвічі нижча, ніж минулого року.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За словами ключових гравців ринку, на даний момент слива є найдешевшим сезонним фруктом в Україні.

На сьогоднішній день виробники пропонують якісну сливу по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), ціна на некондиційну продукцію взагалі стартує від 7 грн/кг ($0,19/кг).

Нагадаємо, що сезон масової реалізації сливи минулого року також розпочався наприкінці липня, проте тоді виробники не готові були вести відвантаження дешевше 28 грн/кг ($0,77/кг).

У той же час попит на сливи зараз досить стриманий, що чинить додатковий тиск на ціни.

"Українські садівники стурбовані – ціна на сливу вже опустилася нижче за рівень собівартості і це лише на початку сезону реалізації. Для порівняння: рік тому продаж злив в Україні здійснювався в середньому в 2,2 рази дорожче, ніж сьогодні. При цьому садівники не виключають, що у міру просування збиральних робот у садах, вони будуть змушені й надалі знижувати відпускні ціни в даному сегменті", - констатують аналітики.

Зазначимо, в Україні також стрімко дешевшають коренеплоди врожаю 2022 року, але ціни на них ще значно вищі за рівень минулого року.