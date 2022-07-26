Слива стала самым дешевым сезонным фруктом в Украине

Украинские садоводы на текущей неделе только приступили к массовой реализации сливы, однако, цена на эти фрукты уже минимум вдвое ниже, чем в прошлом году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам ключевых игроков рынка, на данный момент слива является самым дешевым сезонным фруктом в Украине.

На сегодняшний день производители предлагают качественную сливу по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), цена на некондиционную продукцию и вовсе стартует от 7 грн/кг ($0,19/кг).

Напомним, что сезон массовой реализации сливы в прошлом году, также начался в конце июля, однако тогда производители не готовы были вести отгрузки дешевле 28 грн/кг ($0,77/кг).

В то же время спрос на сливы на данный момент довольно сдержанный, что оказывает дополнительное давление на цены.

"Украинские садоводы обеспокоены – цена на сливу уже опустилась ниже уровня себестоимости и это только в начале сезона реализации. Для сравнения: год назад продажи слив в Украине осуществлялись в среднем в 2,2 раза дороже, чем сегодня. При этом садоводы не исключают, что по мере продвижения уборочных робот в садах, они будут вынуждены и далее снижать отпускные цены в данном сегменте", - констатируют аналитики.

Отметим, в Украине также стремительно дешевеют корнеплоды урожая 2022 года, но цены на них еще значительно выше уровня прошлого года.