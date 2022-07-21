В Украине дешевеют томаты

На текущей неделе украинские производители приступили к массовым продажам томата открытого грунта, что привело к значительному снижению отпускных цен в данном сегменте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Однако, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, даже в сложившихся обстоятельствах указанная продукция все еще предлагается на порядок дороже, чем годом ранее.

Так, с минувшей недели цена на тепличный томат в Украине снизилась в среднем на 18%, что объясняется улучшением погодных условий и увеличением предложения как томата открытого грунта, так и данной продукции из стационарных комбинатов.

На сегодняшний день большинство тепличных комбинатов декларируют цену на томаты в пределах 30-42 грн/кг ($1,03-1,44/кг).

Поводом для снижения цен стала массовая уборка грунтового томата на юге страны. При этом спрос на данную продукцию остается стабильно высоким, но предложение томата на украинском рынке растет очень быстро, в связи с чем отпускные цены продолжают уверенно падать.

При этом, отпускные цены на тепличные томаты в Украине на сегодняшний день в среднем в 1,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Столь высокую цену на томаты в текущем сезоне ключевые игроки рынка связывают, прежде всего, с тем, что сейчас предложение на рынке томата почти полностью составляет продукция местного производства. Год назад существенное давление на цены оказывало поступление больших объемов более дешевого импортного томата.

Отметим, в Украине также стремительно дешевеют корнеплоды урожая 2022 года, но цены на них еще значительно выше уровня прошлого года.