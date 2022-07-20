В Украине "скачут" цены на ягоды: что и когда подорожает

В условиях активной фазы войны весь рынок фруктов и ягод находится в состоянии турбулентности: производителям нужно всегда быть начеку, чтобы справиться с новыми трудностями, таким как дефицит топлива или оккупация. Но для конечного покупателя на рынке или в супермаркете цена, как и раньше, зависит от соотношения спроса и предложения. О том, почему же тогда в Украине скачут цены на малину, а разница в стоимости черешни у разных продавцов в рознице достигает 30 грн/кг, читайте в материале Delo.ua.

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На рынке ягод и фруктов нет единой тенденции, есть мировые факторы влияния, рассказывает президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник. Для примера: плохой урожай малины привел к росту цены, а вот по голубике — перепроизводство, поэтому цена на эту ягоду падает. По клубнике баланс спроса и предложения в 2022-м сошелся, поэтому цена на ягоду держится на уровне прошлого года.

"Если мы говорим о голубике, то она потеряла в цене не более 5-7% в этот же период с прошлого года. В середине июля цена на эту ягоду упадет еще больше – на 15-20% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. В то же время стоимость малины выросла на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в гривневом эквиваленте". Тарас Баштанник

Диапазон цен на черешню достигает 30-70 гривен за килограмм

В Киевской области, а также в центральной южных регионах покупатели могли заметить, что цены на черешню у разных продавцов могут кардинально отличаться. Как объяснил руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, дело в "желании покупателей больше заработать путем обмана".

Во-первых, некоторые торговцы могут обманывать, заявляя, что якобы везут черешню с оккупированных территорий, поэтому "накручивают" цены. Кроме этого, есть и те, кто "делает бизнес", закупая небольшие партии черешни на рынках, а потому продает по более высоким ценами возле магазинов, переходов и других мест скопления людей.

"И выходит такая ситуация, что на оптовом рынке продают черешню по 30 грн за килограмм, а возле магазина или между домами (как это делают часто) продают за все 100 грн/кг. Потому что приедет продавец с одного из районов города и скажет, зачем мне брать три газели если я могу взять одну и продавать по 100 грн/кг — продукции меньше, денег больше". Александр Хорев

Один из продавцов черешни на рынке "Озерка" в Днепре на вопрос, где он закупал ягоду, ответил, что якобы "она из временно оккупированного Мелитополя". Этот же город называли некоторые продавцы в Киеве. Эксперты считают, что на самом деле "мелитопольскую черешню" везут из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Запорожской области.

Сколько стоят ягоды и фрукты в разных областях Украине и чего ожидать покупателям дальше

По данным аналитиков Zakaz.ua, существенное удорожание постигло почти весь ассортимент ягод. Больше всего подскочила в цене малина, почти втрое – на 197%. В частности, значительно выросли в цене следующие ягоды: ежевика - 129 грн за 200 г (на 120%), красная слива - 129 грн за 1 кг (на 96%), черная смородина - 160 грн за 1 кг (на 25%), жимолость – 35,99 грн за 150 г (на 23%).

В разных регионах Украины цены на ягоды и фрукты практически одинаковые, отмечает директор компании "Сады Карловщины" (Полтавская область) Анатолий Наретя.

Delo.ua побывало на местных рынках Львова, Одессы, Днепра и Киева, убедившись, что цены действительно практически идентичны, но вот ассортимент отличается. В Киеве есть все основные фрукты/ягоды, характерные для середины лета: смородина, клубника, черешня, персики, абрикос и т.д.

Ягоды на рынке во Львове. Фото: Delo.ua Ягоды на рынке в Киеве. Фото: Delo.ua Ягоды на рынке в Киеве. Фото: Delo.ua Ягоды на рынке в Днепре. Фото: Delo.ua Ягоды на рынке в Днепре. Фото: Delo.ua

При этом в Одессе на рынке стало сложнее найти привычные фрукты и ягоды . Килограмм абрикос стоит около 50 грн/кг, персиков — 40 грн/кг. Во Львове и Днепре такая же ситуация, при этом покупатели замечают, что овощей в этом году на рынке больше, чем фруктов и ягод.

При этом п рогнозировать цены на ягоды/фрукты эксперты в этом году не берутся , так как ситуация из-за войны регулярно меняется.

"Рынок мобильный. Хороший пример был с борщовым набором: в апреле не хватало некоторых овощей, но их быстро увезли из ЕС (Польши, Нидерландов). То же с ягодами и фруктами. Можно прогнозировать, что яблоки снова упадут в цене, как и в прошлые годы, потому что на рынке – перепроизводство", — резюмирует Тарас Баштанник.

В свою очередь Александр Хорев обратил внимание на то, что покупатели могут вскоре увидеть рост цен на малину . В июне на рынках продавали малину из Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областей. Там ягода мягкая и мелкая, на переработку или заморозку производители не смогут ее сдать, поэтому снижают цены в розничной торговле, чтобы как можно быстрее продать.

"На рынок уже поступила малина из западных областей, которая может полежать, то цены поднимутся на 30-40 грн/кг. Эту малину можно замораживать, перерабатывать, поэтому никто не будет сбрасывать цену, чтобы побыстрее продать", — объяснил аналитик.

Что с рынком ягод и фруктов на оккупированных территориях

Директор компании "Сады Карловщины" при каждой возможности общается со своими коллегами с временно оккупированных территорий.

"На оккупированных территориях беда. Коллеги с оккупированной части Харьковской области не выходят на связь. "Харьковская фруктовая компания" полностью разрушена. Они в сад не заходили с февраля, потому что постоянно под обстрелами. В Изюме вообще нет никого, там многие погибли и сада тоже нет", — рассказывает он.

В оккупированной части Херсонской и Запорожской областей, по словам Александра Хорева, производители пытались вывезти продукцию через линию фронта, но российские военные не дают такую возможность. Поэтому садоводам приходится отправлять свои ягоды и фрукты в РФ. Херсонские ягоды можно найти на рынках Ростова-на-Дону и даже Москвы.

Местные жители в Бердянске на условиях анонимности рассказали Delo.ua, что цены на ягоды и фрукты и овощи в городе практически не изменились в сравнении с прошлым годом, так как производителям сложно найти рынок сбыта. Отмечают, что цены существенно выросли на другие продукты, такие как мясо.