В Украине дешевеют ранние картофель и капуста

На рынке фиксируется заметное удешевление белокочанной капусты ранних сортов. Также за последние семь дней снизились отпускные цены на ранний картофель.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что первые крупные партии ранней капусты попадают на внутренний рынок Украины именно из Херсона. Оккупация этого региона привела к созданию определенного дефицита продукции на территориях, свободных от боевых действий.

Еще с начала прошлой недели от производителей центральных и западных областей Украины начала поступать информация о начале сбора урожая капусты в хозяйствах. Как результат, цены на капусту ранних сортов в Украине уменьшились на 15-25% по отношению к предыдущему отчетному периоду.

Менее существенно, примерно на 10-15% за последние семь дней снизились отпускные цены на ранний картофель в Украине. Причины закрепления негативных ценовых тенденций в этом сегменте полностью совпадали с факторами, которые привели к удешевлению капусты.

Наиболее дорогой позицией овощей борщевого набора в Украине, накануне второй декады июня, остается столовая свекла. Дело в том, что у местных производителей этих корнеплодов хранилища опустели уже больше месяца назад, поэтому предложение компенсировалось продукцией, завезенной из Польши. Однако на этой неделе практически все польские компании завершили реализацию последних партий продукции. Сейчас оптовые цены на столовую свеклу урожая 2021 года в Украине почти достигли отметки в $1/кг, а предложение на внутреннем рынке остается недостаточным.

По мнению экспертов рынка, негативные ценовые тенденции в сегменте капусты будут сохраняться и в ближайшие недели. Кардинальные изменения ценовой ситуации в данном сегменте могут произойти с наступлением июля, когда будет традиционный переходный период между ранними и средними сортами капусты.

Относительно сегмента "молодого" картофеля ситуация на рынке будет развиваться аналогично. Есть все предпосылки для дальнейшего снижения цен на данную продукцию. Вдобавок, поддержку дальнейшему ценовому снижению в сегменте раннего картофеля будут оказывать имеющиеся объемы прошлогоднего картофеля в хранилищах местных фермеров.

По словам аналитиков, подобный сценарий развития ситуации в ближайшее время будет наблюдаться и в сегменте корнеплодов, когда начнется массовый сбор урожая свеклы и моркови ранних сортов в хозяйствах центрального и западного регионов Украины.

Напомним, в Украине стремительно дешевеет тепличный огурец. Сейчас этот овощ продают по 25-40грн/кг, что в среднем на 25% дешевле, чем неделей ранее.